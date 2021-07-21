Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
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Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor

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ALİAĞA Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor.

ALİAĞA Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ndeki inşaat çalışmaları Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülürken, konuyla ilgili açıklama yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ?2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonuö çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan hastane yatırımı tamamlandığında bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşaat sahasında çalışmaların gece gündüz yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Mimarı Burcu Gültay Serezli, 'Hastanemizin temel yalıtımlarını ve demir döşemesini tamamladık. A Blok üçüncü bodrum kat ve C Blok üçüncü bodrum kat kolon perde tabliyeleri tamamlandı. C Blok ikinci bodrum kat kolon perdeleri ve A Blok kolon perde betonları devam ediyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bin 500 ton demir, 13 bin metreküp beton ve 15 bin metrekare kalıp işçiliği yapıldı" dedi.

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK

Sadece Aliağa'nın değil bölgenin sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap verecek olan 201 yatak kapasiteli modern hastane, 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimler bulunuyor. Mikro cerrahi ve yanık ünitesi gibi birimleri de barındıracak olan hastane hizmete girdiğinde hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Hızla devam eden hastanenin 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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