Mesleki Uzmanlık Eğitimleri yeni katılımcılarını bekliyor
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Mesleki Uzmanlık Eğitimleri yeni katılımcılarını bekliyor

Mesleki Uzmanlık Eğitimleri yeni katılımcılarını bekliyor
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

sahibinden.com ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), emlak danışmanlığı ve araç ticareti yapan kişilerin uzmanlaşması ve yeni girişimcilerin yetişmesi için hayata geçirdiği Mesleki Uzmanlık Eğitimleri yüksek katılımla devam ediyor.

sahibinden.com ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), emlak danışmanlığı ve araç ticareti yapan kişilerin uzmanlaşması ve yeni girişimcilerin yetişmesi için hayata geçirdiği Mesleki Uzmanlık Eğitimleri yüksek katılımla devam ediyor.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, işini daha profesyonel yapmak isteyen herkese açık olan eğitim programına bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi başvurdu.

İlk eğitim programı döneminin sona ermesinin ardından ilk dönem katılımcıları temmuz ayı sonunda sertifikalarını aldı. Ağustos ayında başlayan yeni programlara profesyonellerin ve sektöre adım atmak isteyen girişimcilerin yoğun ilgisi devam ediyor.

Gayrimenkul alanında 13 Eylül ve 4 Ekim tarihlerinde, araç ticareti alanında ise 13 Eylül tarihinde başlayacak ve sektörde yetkinleştirmeyi amaçlayan ücretsiz eğitim programlarına başvurmak isteyenler Sahibinden Akademi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Mesleki Uzmanlık Eğitimleri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan eğitimlerle taşınmaz ticareti ve motorlu kara taşıtı ticareti sektöründe faaliyet gösteren profesyonellerin mesleki yetkinliklerini artırırken, yetki belgesi sürecinde de onlara destek oluyor. Ayrıca, bu alanda iş kurmak isteyen yeni girişimcilerin de mesleki eğitimlerini tamamlayarak yönetmeliğe uygun şekilde sektöre adım atmaları hedefleniyor.

Çevrim içi eğitimler dört farklı başlıkta

Mesleki Uzmanlık Eğitimleri kapsamında düzenli olarak gerçekleşen eğitimler, Sahibinden Akademi çevrim içi eğitim platformu üzerinden canlı veriliyor.

Dört farklı başlıkta ele alınan eğitimler, Yasal Mevzuat ve Formlar, İş Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Dijital Platformlarda Pazarlama konularını kapsıyor. Bu sertifikayı alan emlak profesyonelleri, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Yetki Belgesi almak için ihtiyaç duydukları üniversite onaylı 100 saatlik eğitim şartını sağlamış oluyor.

Sertifika programındaki sektörel eğitimlere ek olarak, katılımcılar Mesleki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Eğitimi'nden de faydalanabiliyor. TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri ile gerçekleştirilen iş birliğinin kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine ihtiyaç duyan tüm sahibinden.com kullanıcılarına, sınav ücretlerinde indirim sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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