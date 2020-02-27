Mesleki rehberlik projesi gerçekleştirildi

27.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:36

Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında 700. Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi ve Bilecik Kız Futbol Takımı oyuncusu Medine Tezeren, temsili olarak bir günlük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yaptı.



Tezeren, başarının arttırılması, motivasyonun sağlanması ve mesleki rehberlik anlamında öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, meslek seçimine ve mesleklerle ilgili bilgilere ulaşmasına, yeteneklerini keşfetmesine ve ders çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmasına yardımcı olmak, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmelerini sağlamak ve mesleki olgunluk düzeylerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında İl Müdürlüğünde yapılan işleri yakından öğrenme fırsatı buldu.



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu gerçekleştirilen projenin gençleri adına çok önemli olduğunu belirterek Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Medine Tezeren'e hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA