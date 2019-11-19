'Mesleki faaliyet alanlarımız arttı'

19.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:12

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, insanlık tarihi kadar eski olan veteriner hekimlik hizmetleri alanının, günümüzde insan-hayvan birlikteliğinin değişen dinamiklerine bağlı olarak giderek çeşitlendiğini söyledi. Ali Eroğlu, yeni hizmet alanlarındaki artışın, veteriner hekimlik mesleğini daha da değerli ve stratejik noktaya getirdiğini vurguladı.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği'nin (KHVHD) düzenlediği 14. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresi, bine yakın veteriner hekimin katılımıyla gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 27 bilim insanın konuşmacı olduğu kongreye Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da katıldı.

Kaynak: DHA