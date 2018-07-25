Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı" Tanıtım Toplantısı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde süt ve ürünleri alanında iş gücü niteliğinin arttırılmasına yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi Projesi kapsamında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı lansman toplantısı yapıldı.



Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü yürütücülüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksek Okulu ortaklığında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen proje, Yahya Çavuş Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ahmet Erdem, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Ali Çalışkan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ile davetliler katıldı.

Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Ezine'ye, Ezine Gıda İhtisas OSB'ye, süt üreticilerine ne gibi faydaları olacağını hep birlikte değerlendirmenin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Ezine denilince akla Ezine peynirinin geldiğini ifade eden Tavlı, şöyle konuştu:

"Biz Ankara'dayken Ezine peynirinin zaten müşterisiydik. AVM'lere gittiğimizde Ezine peynirini arardık. Ezine, Bayramiç, Ayvacık, Lapseki, Biga, Yenice, Çan, Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada'sı ile Çanakkale'yi kapsayan bu havza zengin bir tarım şehri. Buralar Troya'nın Çanakkale'nin bereketli toprakları. Milattan önce, bizden beş bin yıl önce insanlar buraya boşuna yerleşmemiş. Hem boğaz, deniz bir tarafta, verimlilik bir tarafta, çok kıymetli, bereketli topraklar. Tabii bu bereketli topraklar insanı ile anlam kazanıyor. O nedenle kıymetli Ezineliler, tüm saygıdeğer Çanakkaleliler burada hem bu bereketli toprakları işlediler, hem tarımda, hem hayvancılıkta, hem süt ürünleri içerisinde kaliteli ürünler ürettiler. İşte insanın değeri burada ortaya çıkıyor. Toprak olabilir, su olabilir, hayvansal değerler olabilir ama nitelikli insan gücü çok önemli. Burada kaliteli insan gücü var. Bu nedenle Ezine kalite ve marka bir ilçemiz oldu. Burada Türkiye çapında, hatta dünya çapında bilinen peynir markamız var."

Kaymakam Tuna da Ezine Gıda İhtisas OSB'de gelinen son nokta ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının devamında projenin lansmanı gerçekleştirildi.