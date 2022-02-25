"Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" tanıtıldı

ÇORUM (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" (METYAP), Çorum'da tanıtıldı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Anadolu'da Ahi Evran Veli'nin 12. yüzyılda kurduğu ahilik sisteminin çıraklık eğitim uygulamalarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Mesleki eğitimle ilgili düzenlemeleri paydaşlara anlatmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Akgül, "Proje kapsamında mesleki eğitimde yapılan düzenlemeler ve düzenlemelerin işletmelere ve öğrencilere faydalarının neler olduğunu anlatmak üzere illerimizi dolaşıyoruz. Bugün 40. il olarak Çorum'dayız. Eğitim camiası ile iş dünyasını bir araya getirerek projemizi anlatıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin ve ilimizin en büyük problemi nitelikli ara eleman yetiştirme"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise mesleki eğitimde devrim niteliğinde değişiklik yapıldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Ülkemizin ve ilimizin en büyük problemi nitelikli ara eleman yetiştirme. Bu sorunun çözüme kavuşturulmasında Mesleki Eğitim Kanunu'nda devrim niteliğinde değişiklikler oldu. Kanun çıkana kadar ilimizde 3 mesleki eğitim merkezimiz varken, değişiklikle 32 mesleki eğitim merkezimiz oldu. Mesleki eğitim merkezlerimizde 460 öğrencimiz varken, şu an 2 bin civarında öğrencimizi sektörle işletmeyle buluşturmuşuz. Hedefimiz bu yıl bu sayıyı 4 bine çıkarmak. Bunu milli bir görev olarak görüyoruz."

Toplantıda uzman öğretmen Osman Dolgunyürek, mesleki eğitimde yapılan değişiklikler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum TSO Başkan Yardımcısı Turgut İlgü, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de katıldı.