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"Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" Şanlıurfa'da tanıtıldı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" (METYAP) tanıtımına katıldı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi" (METYAP) tanıtımına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) kapsamında kente gelen Akgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) düzenlenen programa katıldı.

Toplantıda konuşan Akgül, mesleki eğitim merkezlerinin işleyişinden ve yapılan mevzuat değişikliklerinden bahsederek, mesleki eğitimin önemini anlattı.

2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Akgül, Ahiliğin önemine değinerek mesleki eğitim merkezlerinin bu anlayışla ara eleman yetiştirildiğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise mesleki eğitim merkezlerinin ülke ekonomisi ve gençlerin istihdamı açısından büyük önem arz ettiğini anlatarak, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlandığını aktardı.

Toplantıya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Selçuk Karakuş, Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ferhat Emre, okul müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi Şanlıurfa'da tanıtıldı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi' Şanlıurfa'da tanıtıldı - Haberler
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