Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (GESOB) yürütülecek SODES destekli "Mesleki Eğitimden İstihdama" projesiyle yüzde 60 istihdam garantili eğitime katılacak 60 kişi, ahşap zanaatları ve temel makyaj alanlarında uzmanlaştırılacak.

Projenin tanıtım toplantısı GESOB hizmet binasında düzenlendi.

Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, projeyle işsizlik sorununa da çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl SODES projelerinde eğitime ağırlık verdiklerini belirten Uyumaz, toplam 9,5 milyon lira destekli 40 proje sunduklarını ve bunların neredeyse tamamının kabul edildiğini aktardı.

GESOB Başkanı Ömer Küsbeoğlu da projeler sayesinde istihdama katkı sunduklarını belirterek, son 8 yılda 10 bin 783 kursiyere eğitim verilecek şekilde proje yürüttüklerini söyledi.

Küsbeoğlu, kadınlar ve engellilerden oluşan dezavantajlı grupların da bulunduğu bu kursiyerlerin yüzde 60'ını istihdama kazandırdıklarını ifade etti.

Proje hakkında bilgi veren GESOB Eğitim Merkezi Müdürü İhsan Ercan ise 2008 yılından bu yana her yıl en az bir ya da iki proje hazırlayıp SODES'e sunduklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeleri başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Ercan, bu yıl da istihdam hedefli mesleki eğitim programlarına yöneldiklerini dile getirerek, Mesleki Eğitimden İstihdama Projesi'nin ortaklarının İl Milli Eğitim, Çalışma ve İş Kurumu, Gümrük ve Ticaret müdürlükleri ile Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olduğunu aktardı.

Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü uzmanlarının kursiyerlere ahilik bilinci semineri vereceğini kaydeden Ercan, 212 bin 780 lira bütçeli projenin hibe miktarının 180 bin 380 lira olduğunu ve 32 bin 400 liralık kısmının da GESOB'un eş finansmanıyla karşılandığını dile getirdi.

Hedef kitlerinin İŞKUR'a kayıtlı, herhangi bir mesleği bulunmayan ve en az ilköğretim mezunu kişiler olduğunu belirten Ercan, "40 erkek ahşap zanaatlarında, 20 işsiz kadın da kuaförlükte nitelikli eleman olacak şekilde eğitim programlarımıza katılacak ve ilgili sektörlerde istihdama yönlendirilecek. Projemiz yüzde 60 istihdam garantili. GESOB'a bağlı odalarımızdan üyelerinden gelen talepler doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyaçları bulunduğu yönünde talepler almıştık. İşsiz gençlerimiz meslek sahibi olurken, odaların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik de bir program olacak. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından belgelendirilecek." diye konuştu.

İhsan Ercan, 20 kişilik erkek grubunun 4 ay sürecek 536 saatlik bir ahşap iskelet montaj elamanı eğitimi alacağını ve bu eğitimin şu anda başladığını belirterek, 20 kişilik bir diğer grubunsa 160 saat ve 1 ay süreyle ahşap sektörü için bilgisayar destekli proje çizimi eğitimi alacağını aktardı.

Ercan, kadın kursiyerlereyse 184 saat ve 1,5 ay süreyle temel makyaj eğitimi verileceğini anlattı.

Eğitim Merkezi Müdürü Ercan, kursiyerlere yol ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük 25 lira verileceğini ve ferdi kaza sigortalarının da yapılacağını kaydetti.