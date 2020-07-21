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Mesleki eğitimde marka olan BUTGEM, yeni döneme ilklerle başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için başvuru sürecini başlattı.

Mesleki eğitimde marka olan BUTGEM, yeni döneme ilklerle başlıyor
21.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:58

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için başvuru sürecini başlattı. Meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarının yanı sıra profesyonel alanlarda uzmanlık eğitimlerini takvime alan BUTGEM, yeni dönemde ilk defa işletmelere yönelik modüler eğitim programlarını da iş dünyasının hizmetine sundu.

Kurulduğu günden bu yana 35 binden fazla kursiyerin faydalandığı BUTGEM, yeni eğitim dönemi için daha zengin ve nitelikli bir eğitim programı hazırladı. İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çeşitliliğini her eğitim döneminde artıran BUTGEM, bu yıl 200'e yakın eğitim programını takvimine ekledi. Tekstil, otomotiv, metal-makine, bilişim teknolojileri, endüstriyel otomasyon ve mekatronik bölümlerinin yanı sıra bu yıl ilk defa yönetim ve finans bölümü de yeni eğitim programına eklendi.

BUTGEM ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle eğitimler öncesinde gerekli tüm hazırlıklarını ve önlemlerini tamamladı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren BUTGEM'de meslek edindirme eğitimleri gündüz, meslek geliştirme eğitimleri ise akşam ve hafta sonları düzenlenecek şekilde planlandı. Ortalama 4 ay sürecek eğitim programları arasında web tasarımdan yazılım uzmanlığına, tekstil desen tasarımından ön muhasebe pazarlamaya kadar farklı branşlar yer alıyor.

BUTGEM bu yıl ayrıca iş dünyasından gelen taleplere göre şekillenecek butik kurslarla da çalışanların uzmanlaşmasına destek olacak. Profesyonel alanlarda düzenlenecek meslek geliştirme ve uzmanlık eğitim programlarıyla BUTGEM, iş dünyasına istediği alanlarda uzmanlaşma imkanı sağlayacak.

Bursa iş dünyasını üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda eğitim programlarını hazırlayan BUTGEM, bu yıl ilk defa yeni bir hizmeti de eğitim programına ekledi. Mesleki eğitimde bir marka olan BUTGEM, İşletmelere yönelik modüler bazlı eğitim programları hazırladı. İşletmelerin talebine göre hazırlanacak modüler eğitimler kısa sürede nitelikli eğitimin sunulmasını sağlayacak.

BUTGEM'in 2020-2021 eğitim dönemi başvuruları 9 Ağustos 2020 Pazar günü sona erecek. Eğitimlerden yararlanmak isteyenler bu yıl ilk kez internet üzerinden ön kayıt başvurusu gerçekleştirebilecek. BUTGEM'in resmi internet sitesi http://onkayit.butgem.org.tr adresinden ön kayıt yaptıran adaylar sonrasında Demirtaş OSB içerisinde yer alan BUTGEM binasına giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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