Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te mesleki eğitim konusundaki iş birliği protokolü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törenle imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği protokolüne, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile çok sayıda davetli katıldı. İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Bakan İsmet Yılmaz, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Bizim gayemiz puanı yüksek olan okullara öğrencileri sınavla almak değil. Bizim gayemiz mümkünse bu sınav sistemini ortadan kaldırıp, bütün çocukların kendi mahallesinde eğitim almasını sağlamaktır. Geçen yıl bahçenizden bakıp gördüğünüz okula gidemiyordunuz. Puanınız bir puan düşük diye o okula gidemeyip bir başka okula gidiyordunuz. Sırf bu okul, 1 puan düşük diye" şeklinde konuştu.

"İmam Hatipleri kapatmak istiyorlar"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz muhalefetin eğitim sistemi önerilerinin İmam Hatip Ortaokullarını kapatmak için olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bunlar çağ dışı kaldılar, sırf İmam Hatip Ortaokullarını kapatmak için. Bazı aileler çocuklarının hafızlık öğrenmesini istiyor. Tamam senin çocuğun hafızlığı öğrenmesin ama biz isteyenlere bu imkanları vermeliyiz. İmam Hatip liselerine giden öğrencilerin oranı yüzde 12 ama adamlar bundan bile rahatsızlar. Meslek okullarına gidenlerin oranı yüzde 43, İmam Hatip yüzde 12. Meslek lisesinde hiç konuşan var mı? İstiyorlar ki, bu yüzde 12 bile olmasın. Niçin bunların DNA'sında ve genetik kodlarında var. Bunlar halkın taleplerine değil de patron ve ağa ne verirse halk onuna yetinsin diyorlar" şeklinde konuştu.

"İstikrar altından daha kıymeti bir sermayedir "

Abdulhamit Gül ise, istikrarın önemini vurgulayarak, "Bizim genel politikamız üretimi arttırıcı ve üreticinin yanında olarak yatırımı kolaylaştırıcı mevzuatlar çıkarmaktır. Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Bugün hükümetin 1 buçuk yıl zamanı vardı. Öyle ya da böyle bu vakti geçirmek isteyebilirdi ama biz istikrarın Türkiye Cumhuriyetinde kalıcı olması için bir anayasa değişikliği yaptık. Hükümet sistemini değiştirdik ama elbette hükümete kimin geleceğine millet karar verecektir. Türkiye'nin en önemli sermayesi istikrar denen sermayedir. Bu sermaye petrolden daha kıymetlidir, altından ve doğal gazdan bile daha kıymetlidir. Bu istikrar 16 yılda bulunmuş çok büyük bir nimettir" dedi. - GAZİANTEP