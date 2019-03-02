Mesleki Eğitimde İş Birliği "Kazandırıyor"

ERDAL ÇELİKEL - Sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) uygulamaların yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) devredilen meslek liselerinin de katkı sağlayacağı öngörülüyor.

TOBB'a 81 ildeki 81 meslek lisesinin devredilmesinin, OSB'lerdeki uygulamalar dikkate alındığında mesleki ve teknik eğitim açısından olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.

Bu çerçevede Anadolu OSB ile Polatlı Meslek Lisesinin 3 yıldır sürdürdükleri iş birliği, hem sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması hem de öğrencilerin istihdamı açısından başarılı bir örnek oluşturuyor.

Sonuçları, taraflarına "kazandıran" bu iş birliği kapsamında, maddi durumu ortamalanın altında olan ailelerin başarılı çocuklarına burs sağlanıyor. Burs için gereken kaynağın yaratılmasında Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerler anısına OSB'de yetiştirilen bademlerden elde edilen gelir büyük önem taşıyor. Bademlerin satışından sağlanan gelir, öğrencilere burs olarak kullandırılırken, meslek lisesinden mezun olan öğrenciler de bölgedeki işletmelerde çalışıyor. Eğitim yaşantılarına üniversite ya da meslek yüksek okulu düzeyinde devam eden öğrenciler burstan yararlanmaya devam ediyor.

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesinin hala memleketin en önemli meselesi olduğunu belirterek, "Çünkü mesleksizlik üretimsizliği, o da işsizliği getiriyor." dedi.

Polatlı Meslek Lisesi ile uyguladıkları eğitim projesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Tuncay, OSB olarak 2008'de kamulaştırma faaliyetlerini tamamladıklarını ve ilk uygulamalarının, yapılaşma yasağının bulunduğu alanlara badem ağacı dikmek olduğunu dile getirdi.

Bademden elde ettikleri gelirle 3 yıldır 41 öğrenciye burs verdiklerini ifade eden Tuncay, "Polatlı Meslek Lisesi iyi eğitim veren bir okul. Onlarla iş birliğine gittik. Kriterlere uygun ögrencileri belirledik. Projeye aileleri inandırdık, sonra çocuklarla staj ilişkisine başladık." diye konuştu.

Projenin geçen yıl ilk mezunlarını verdiğini söyleyen Tuncay, "Okul yaşamları bitene kadar bu gençleri yetiştirdik." ifadesini kullandı.

"Teorik ve pratik eğitim birleştirilmeli"

Sanayiciler olarak mesleki eğitimden beklentilerini aktaran Tuncay, TOBB'un eğitim konusundaki iyi niyetli çabalarının farkında olduklarını belirtti. TOBB'a teşekkür eden Tuncay, "Mesleki eğitimde öğretmen kalitesini artırmak, teorik ve pratik eğitimi birleştirmek gerekiyor." dedi.

Devletin OSB alanlarında meslek okulu kurulmasını desteklediğini dile getiren Tuncay, Başkent Üniversitesi ile iş birliği yaparak meslek yüksekokulu kurduklarını, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) öğrenci vermesi halinde bu yıl eğitime başlayacaklarını bildirdi.

Kurdukları yüksekokula, 3 bölüm için bölüm başına 20-30 öğrenci almayı beklediklerini anlatan Tuncay, şunları kaydetti:

"YÖK, açacağımız bölümlerle ilgili Başkent Üniversitesine bildirimde bulundu. Süreci takip ediyoruz ve öğrenci verileceğini umuyoruz. Bu bir 'iş garantili uygulamalı meslek yüksek okulu.' Öğrencilerin eğitime başladıkları andan itibaren yarı zamanlı okulda yarı zamanlı da işletmelerde pratik eğitim görmesini sağlamak istiyoruz. Böylece 5 yıl sonra bölgedeki işletmelerin mavi yakalı ve kısmen de beyaz yakalı eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında mesleki eğitimle reel sektörü birbirlerine entegre etmek için protokol imzalanmış, bu protokolle 81 ildeki 81 meslek lisesi TOBB'a devredilmişti.

Kaynak: AA