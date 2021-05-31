Mesleki Eğitimde 35 Binden Fazla Öğretmene İlk Yardım Eğitimi

Bakanlığın, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Bakanlığın, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullardaki 35 bin 328 öğretmene teorik ilk yardım eğitimi verildi.

Seçilen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine çok sayıda destek kapsamında seçilen okullara bugüne kadar yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldı.

Projenin hedeflerinden biri de bu okullarda görev yapan yaklaşık 48 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilmesiydi. Bu kapsamda, şu ana kadar 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı.

Bu öğretmenlerden 11 bin 715'i uygulamalı eğitimlerini de alarak ilk yardım eğitimlerini tamamladı. Bakanlık, Haziran sonuna kadar öğretmenlerin tamamının uygulamalı eğitimlerini bitirmelerini hedefliyor.

243 bin 176 öğretmene mesleki gelişim eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer; yaklaşık 8 ay önce başlatılan proje ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Yönetici ve öğretmenlerin proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 4 bin 349 eğitime, 90 bin 958 okul yöneticisi ve öğretmenin katıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Proje kapsamındaki okul yöneticilerine yönelik 1821 kişisel gelişim ve liderlik eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitimlere 9 bin 224 okul yöneticimiz katıldı. Proje kapsamında 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenimize de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.

Öğretmenlerimize yönelik ilk yardım eğitiminde de büyük aşama kaydettik. 35 bin 328 öğretmenimiz, ilk yardım teorik eğitimlerini tamamladılar. Bu öğretmenlerimizden 11 bin 715'i uygulamalı eğitimlerini de başarıyla tamamladılar. Böylece şu ana kadar bu okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitimlere 243 bin 176 öğretmenimiz katıldı. Bir başka deyişle öğretmenlerimiz en az 5 farklı mesleki gelişim eğitimi almış oldular. Tüm eğitimler planlandığı gibi ilerliyor. "

Bakan Yardımcısı Özer, projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına, Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Dr. Aylin Şengün Taşçı ile 81 il müdürü, öğretmenler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre