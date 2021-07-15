Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Kastamonu'da öğrenciler kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Kastamonu'da öğrenciler kampa girdi

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Kastamonu'da öğrenciler kampa girdi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 5 gün kampa giren öğrencileri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 5 gün kampa giren öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve kamptan en iyi şekilde yararlanmaları dileğinde bulunan Gül, AA muhabirine, proje kapsamında 8 ildeki bilim sanat merkezleri ve endüstri meslek liselerinden gelen 116 öğrencinin, 30 öğretmen ve 8 gençlik lideri öncülüğünde kamp yaptığını söyledi.

Gül, "MEB her zaman, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak için sürekli yeni projeler geliştirmekte. Bu anlamda 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' Bakanlığımızın önemli projelerinden biri." dedi.

Proje kapsamında öğrencileri bir araya getirdiklerini belirten Gül, "Meslek lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerimiz ile bilim sanat merkezindeki öğrenci ve öğretmenlerimizin bir araya gelmesini sağlayarak onların hem bilimsel hem de sanatsal anlamda çalışmalarda bulunmasına destek veriyoruz. Bunun yanında, patent, tescil, proje hazırlama, düşünme gibi konularda neler yapmaları gerektiği uzman hocalarımız tarafından öğrencilerimize aktarılıyor." diye konuştu.

Projenin bir yıla yakın süredir devam ettiğini dile getiren Gül şunları kaydetti:

"Gerek mevsimin uygun olması gerekse de yeni normal döneme geçişle birlikte kamp ortamında hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi bir araya getirerek tasarım, tescil, düşünme, patent konusunda fikir alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Kastamonu'daki kampta çok güzel imkanlar var. Bakanlık olarak hazırladığımız projenin bir ayağı da yaz dönemindeki kamplardan biri. Bize emanet edilen yavrularımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istiyoruz. Hocalarımızla, gençlerimizle görüştüm. Hepsi buradan çok memnun. İleride burada öğrendiklerini hayata geçirme anlamında güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Proje ile BİLSEM ve meslek liselerindeki bu yapılan çalışma, atölye olsun akademik anlamda olsun, sanatsal ve sportif anlamdan bir yenilik. Eğitim camiamız adına güzel sonuçlar getirecektir. Hem bilim hem sanatta gelecekte güzel günler bizi bekliyor."

Ziyarette Gül'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu eşlik etti.

MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen kamp kapsamında MEB'e bağlı öğretmenlerce düşünme, patent ve proje eğitimleri; Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitmenleri tarafından da bisiklet, dağcılık, doğa yürüyüşü, atçılık, okçuluk, sokak ve halk oyunları, tiyatro ve müzik konularında eğitim veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Kastamonu'da öğrenciler kampa girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:22:06. #1.16#

title