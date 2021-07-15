Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Kastamonu'da öğrenciler kampa girdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 5 gün kampa giren öğrencileri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda 5 gün kampa giren öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve kamptan en iyi şekilde yararlanmaları dileğinde bulunan Gül, AA muhabirine, proje kapsamında 8 ildeki bilim sanat merkezleri ve endüstri meslek liselerinden gelen 116 öğrencinin, 30 öğretmen ve 8 gençlik lideri öncülüğünde kamp yaptığını söyledi.

Gül, "MEB her zaman, öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak için sürekli yeni projeler geliştirmekte. Bu anlamda 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' Bakanlığımızın önemli projelerinden biri." dedi.

Proje kapsamında öğrencileri bir araya getirdiklerini belirten Gül, "Meslek lisesindeki öğrenci ve öğretmenlerimiz ile bilim sanat merkezindeki öğrenci ve öğretmenlerimizin bir araya gelmesini sağlayarak onların hem bilimsel hem de sanatsal anlamda çalışmalarda bulunmasına destek veriyoruz. Bunun yanında, patent, tescil, proje hazırlama, düşünme gibi konularda neler yapmaları gerektiği uzman hocalarımız tarafından öğrencilerimize aktarılıyor." diye konuştu.

Projenin bir yıla yakın süredir devam ettiğini dile getiren Gül şunları kaydetti:

"Gerek mevsimin uygun olması gerekse de yeni normal döneme geçişle birlikte kamp ortamında hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi bir araya getirerek tasarım, tescil, düşünme, patent konusunda fikir alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Kastamonu'daki kampta çok güzel imkanlar var. Bakanlık olarak hazırladığımız projenin bir ayağı da yaz dönemindeki kamplardan biri. Bize emanet edilen yavrularımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istiyoruz. Hocalarımızla, gençlerimizle görüştüm. Hepsi buradan çok memnun. İleride burada öğrendiklerini hayata geçirme anlamında güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Proje ile BİLSEM ve meslek liselerindeki bu yapılan çalışma, atölye olsun akademik anlamda olsun, sanatsal ve sportif anlamdan bir yenilik. Eğitim camiamız adına güzel sonuçlar getirecektir. Hem bilim hem sanatta gelecekte güzel günler bizi bekliyor."

Ziyarette Gül'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu eşlik etti.

MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen kamp kapsamında MEB'e bağlı öğretmenlerce düşünme, patent ve proje eğitimleri; Gençlik ve Spor Bakanlığı eğitmenleri tarafından da bisiklet, dağcılık, doğa yürüyüşü, atçılık, okçuluk, sokak ve halk oyunları, tiyatro ve müzik konularında eğitim veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor