MESLEKİ EĞİTİM TANITIM TOPLANTISI YAPILDI - Haberler
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MESLEKİ EĞİTİM TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

MESLEKİ EĞİTİM TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol başkanlığında Mesleki Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol başkanlığında Mesleki Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile ilimizdeki organize sanayi bölgelerinin okullarla eşleştirilmesi, böylece mesleki eğitimde istihdamı artırmak ve mesleki eğitimi öne çıkarmak hedefleniyor. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Uğur İnan tarafından bilgiler aktarıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

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