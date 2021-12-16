MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

GİRESUN (Habermetre) - İlimiz genelindeki meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde uygulanan mesleki eğitim programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

16 Aralık 2021 Perşembe günü saat 15. 00'te, Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu Başkanlığındaki toplantı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bal ile il genelindeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu toplantıda; 2021-2022 eğitim öğretim yılı başından bugüne kadar yapılan çalışmaların bir değerlendirmesini yaparak, mesleki ve teknik eğitim okulları ile mesleki eğitim merkezlerinde yürütülen ve planlanan faaliyetler konusunda bilgilendirme ve paylaşımlarda bulundu.

Müdürümüz Tosunoğlu, toplantıda müdürlerimize hitaben; Mesleki eğitim merkezi programının okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve aldıkları eğitimi belgelendirme imkanı sağlayan bir program türü olduğunu ifade etti. Mesleki eğitimle bireylerin meslek edinmeleri yanında sektörlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün desteklendiğini dile getirdi. Bu açıdan ülkemizin kalkınması yolunda mesleki ve teknik eğitimin büyük önem taşıdığını belirtti.

Diğer okul türlerinde olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de kalitenin artırılması için okul müdürlerine büyük görev düştüğünü, hedeflerimize ulaşılması, okul ve il başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket etmelerinin önemini vurguladı. Müdürümüz, okul müdürlerimizin yapılan faaliyetlerin koordinasyon ve yürütülmesinde gereken titizlik ve hassasiyeti göstereceklerine inandığını dile getirdi.

Sayın Müdürümüz toplantıda ayrıca, mesleki ve teknik eğitim okullarının müdürlerinden okullarına dair ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, giderilmesi yönünde alınacak tedbirler konusunda görüş alış verişinde bulundu.

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