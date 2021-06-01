Meslek Yüksekokulumuzda Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Meslek Yüksekokulumuzda Devir Teslim Töreni GerçekleştirildiÜniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu'na müdür olarak atandı.

Meslek Yüksekokulumuzda Devir Teslim Töreni GerçekleştirildiÜniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu'na müdür olarak atandı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek tarafından ataması gerçekleşen Doç. Dr. Alemdağ, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu'nda 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen devir teslim töreninde görevi, daha önceden müdürlük görevini yürüten Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır'dan teslim aldı. Üstlendiği yeni görevinin kendisine çok ciddi sorumluluklar yüklediğinin bilincinde olduğunu dile getiren Doç. Dr. Alemdağ, Meslek Yüksekokulumuza emeği geçen Prof. Dr. Günay Çakır'a teşekkür etti. Devir teslim töreninde Prof. Dr. Günay Çakır, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu'nun gerek öğrenci sayısı gerekse bünyesinde bulundurduğu bölümler bakımından üniversitemizin çok önemli, köklü ve ilk kurulan birimlerinden olduğunu dile getirdi. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği tören, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Günay Çakır'ın Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selçuk Alemdağ'a yeni görevinde başarılar dilemesi ile son buldu. Üstlendiği yeni görevinin kendisine hayırlı olması dileğiyle yönetim ekibiyle birlikte yeni müdürümüz Doç. Dr. Selçuk Alemdağ'ı makamında ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, "Üniversitemizde nöbet değişimi çerçevesinde bir dizi atamalar gerçekleştirdik. Bu atamalardan bir tanesini de Üniversitemiz Gümüşhane Meslek Yüksekokulu müdürlüğü oldu. Bayrağı daha önceden başarılı bir şekilde müdürlük görevi yerine getiren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Günay Çakır'dan devralan yeni müdürümüz Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda müdürlük görevini yapmıştı. Üstlendiği idari görevlerde edinmiş olduğu tecrübeler sayesinde Doç. Dr. Alemdağ'ın Gümüşhane Meslek Yüksekokulumuzda da gayretli çalışmalarına devam edeceğine ve önümüzdeki süreçte hem Gümüşhane Üniversitesi'ne hem de ülkemize büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diyerek, son gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Kaynak: Habermetre