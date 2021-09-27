Meslek Yüksekokulu Müdürleri YKS Sonuçlarını Değerlendirdi - Haberler
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Meslek Yüksekokulu Müdürleri YKS Sonuçlarını Değerlendirdi

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Meslek Yüksekokulu Müdürleri YKS Sonuçlarını Değerlendirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü, düzenlediği toplantıda 2021 YKS sonuçları ve tercih oranlarını ele aldı.

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü, düzenlediği toplantıda 2021 YKS sonuçları ve tercih oranlarını ele aldı. Tüm okul müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, veriler üzerinden ayrıntılı bir analiz gerçekleştirildi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu başkanlığında düzenlenen Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu Toplantısı'nda ana gündem maddesi; YKS 2021 tercih sonuçlarına göre Meslek Yüksekokullarının mevcut durumu oldu.

Toplantıda konuşan MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, 15 Meslek Yüksekokulunun YKS 2021 tercih sonuçlarına göre durumunu program bazında (kontenjan doluluk oranı, en düşük puan vb. kriterler ile) ortaya koyan ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Her bir Meslek Yüksekokulu raporu sunulduktan sonra ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürü gerçekleşen güncel kayıt sayıları ile bir karşılaştırma yaparak, durumun hem nedenlerini hem de bu durumu geliştirmeye yönelik çözüm önerilerini iletti. Prof. Dr. Çağatan Taşkın, toplantıda her bir program için bir "stratejik pazarlama planı" hazırlanması konusunda kısa bir sunum gerçekleştirdi. Taşkın, planın aşamalarını ve her bir aşamada gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri aktardı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA ŞART!

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu da her Meslek Yüksekokulunun program bazında ayrıntılı analiz edilmesinin önemini vurgulayarak, birim yöneticilerinin strateji önerilerine katkılar yaptı. Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; "Meslek Yüksekokullarında her ne kadar doluluk oranlarının yüksek olsa da bunun sürdürülebilir olması ve geliştirilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, önerilen "stratejik pazarlama planının" sadece Meslek Yüksekokulları için değil Fakültelerin bölümleri için de uygulanabileceğini ve bunun faydalı olacağına inandığını ifade etti. Kırıştıoğlu ayrıca, MEYOK gündeminde ele alınan bu konunun tüm üniversite çapında da gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Programın son bölümünde söz alan Meslek Yüksekokulu Müdürleri de plana dair katkılarını sundu.

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