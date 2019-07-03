Meslek sahibi olmak isteyenler OSMEK’te buluşuyor
Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.
Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.
Kaynak: Dunya.com
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