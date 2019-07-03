Meslek sahibi olmak isteyenler OSMEK’te buluşuyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.

Meslek sahibi olmak isteyenler OSMEK’te buluşuyor

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'nın (OSMEK) yaz dönemi başladı.

Kaynak: Dunya.com

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