"Meslek sadece gelir elde etmek için değildir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Meslek sadece gelir elde etmek için değildir"

'Meslek sadece gelir elde etmek için değildir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr.

YKS yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Ekonomik şartların meslek seçimindeki baskın etkisi bilinse de, meslek sadece gelir elde etmek için değil psikolojik ve sosyal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan etkinlikler bütünüdür" dedi.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlerin tercih yaparken dikkate aldığı noktaları hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Gençler, mesleğin ekonomik getirisi kadar, potansiyellerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirmelerine ne kadar yardımcı olabileceğini ve toplumsal saygınlık kazanmalarına katkısının ne olacağını da dikkate alıyor. Yapılan araştırmalar kazanç kaygısıyla çalışmak zorunda olmayan kişilerin bile büyük oranda, bir mesleği icra ediyor olma durumunu tercih ettiklerini gösterir nitelikte" ifadelerini kullandı.

"MESLEK, KADER OLMAKTAN ÇIKTI"

21'inci yüzyılda mesleğin, sadece yüksek sınav puanına göre sahip olunabilen ve hayat boyu değiştirilemez bir kader olmaktan çıktığına vurgu yapan Kavgaoğlu, "21'inci yüz yılda yaşanan teknolojik gelişmeler ve sanayileşmenin, bir yandan geçerli bilgi ve beceri setlerini farklılaştırırken bir yandan da eğitimin geleceğine ilişkin senaryoları şekillendiriyor. 21'inci yüzyıl becerileri olarak da anılan, yaşam ve kariyer becerileri, yenilenmeyi ve öğrenmeyi öğrenme becerileri, bilgi merakı ile medya ve teknoloji becerileri gibi becerilere sahip olmak, doğru mesleği seçmek kadar o meslekte gelişim kaydetme ve geleceği tasarlayabilme pratiklerini de olumlu yönde etkileyebiliyor" dedi.

"PEK ÇOK GELENEKSEL MESLEK GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETTİ"

Pek çok geleneksel mesleğin geçerliliğini kaybettiğini söyleyen Kavgaoğlu, "Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi yeni dijital teknolojilerin desteklediği, daha önce bilinmeyen çok sayıda meslek de geleceğin meslekleri listesinde girerek şimdiden rağbet görmeye başladı. Geçerli mesleklerin disiplinler arası kombinasyonlarla sürekli değişmesi, bu değişime duyarlı ve uyumlu, aynı zamanda kendini tanıyan, yetkinliklerinin farkında olan yeni nesil için bir avantaj olacaktır. Kişisel nitelikleriyle mesleklerin gerektirdiği özellikleri ilişkilendirebilen öğrenciler keyifle ve heyecanla çalışabilecekleri meslekleri keşfedecek, tasarlayabilecek ve kendileri için açtıkları kariyer yolunda daha hızlı başarı elde edebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

"AİLEYE, TOPLUMA VE KURUMLARA DÜŞEN GÖREVLER VAR"

Gençlerin potansiyellerini kullanarak gerek kendileri gerekse içinde yaşadıkları toplum ve dünya için değer üretebilmelerine destek olmak üzere aileye, topluma ve kurumlara düşen bazı görev ve sorumluluklar olduğuna değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, "Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren kendilerini tanımalarına ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, ilgi ve yeteneklerine uygun projelerde başarı hazzını deneyimlemelerine destek olmak gerektiğinde bu süreçleri objektif ölçme araçlarıyla desteklemek, güncel mesleklerle ve dünyadaki eğitim olanaklarıyla ilgili bilgi vermek bu konudaki heyecanını teşvik etmek, karar verme becerilerini desteklemek, mesleki bilgiler üretmek, profesyonel mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlamak ve tüm bunlar için etkili eğitim politikaları oluşturup uygulamak bu kapsamda düşünülebilir" diye konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
"2021-YKS"de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
ÖSYM Başkanı Aygün: 'YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.'
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Derya Baykal Seren Serengil
Spor Mame Thiam Mesut Özil Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Meslek sadece gelir elde etmek için değildir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:48:00. #1.16#

title