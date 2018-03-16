Meslek Örgütlerinden 'Elektrik Fabrikası' Açıklaması

İZMİR'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan tarihi Elektrik Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini istedi. Elektrik Fabrikası'nın önünde yapılan basın açıklamasına, CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Kamil Okyay Sındır, Zeynep Altıok, Murat Bakan, Tacettin Bayır ve Özcan Purçu da destek verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışı yapılacağı duyurulan tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası önünde bir araya gelen TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) üyeleri, 'Elektrik Fabrikası haraç- mezat satılamaz' yazılı pankart açtı. CHP İzmir milletvekilleri Musa Çam, Kamil Okyay Sındır, Zeynep Altıok, Murat Bakan, Tacettin Bayır ve Özcan Purçu'nun da destek verdiği basın açıklamasında konuşan İzmir Elektrik Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, fabrikanın tarihteki önemine dikkat çekti. Fabrikanın arazisi için satılmak istendiğini ileri süren Şebnem Seçkin Uğurlu, İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 8 Ocak 1998 tarihli kararıyla yapının 'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' olarak tescillendiğini hatırlattı. Uğurlu, bu tescilin tapu kaydına da yansıdığını belirterek, karara göre, fabrikanın özellikleri nedeniyle tarihi belge niteliği taşıdığının, ayrıca gelecek kuşaklara iletilmesi gerektiğinin vurgulandığını söyledi. Uğurlu, "Tanıtım dokümanı ekine konan, tapuda da yer alan ve yapı ile ilgili sıradan bir detaymış gibi gözden uzak tutulan bu gerçek, 'metruk ve harap' olarak nitelendirilen yapının bu şekilde satışına engeldir. İlanda belirtildiği gibi Elektrik Fabrikası, 'Devlet İhale Kanunu'nun kısıtlamalarına tabi olmadan, arazisi için satılmak istenmektedir. Ayrıca ilanda 'Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir' ibarelerinin yer alması dikkat çekicidir" diye konuştu.

TMMOB'DAN 'MÜCADELE' ÇAĞRISI

Elektrik Fabrikası'nın, Havagazı Fabrikası ile birlikte kentin sanayileşme tarihinde önemli yeri olan 'anıt' niteliğindeki yapılardan olduğunu savunan Şebnem Seçkin Uğurlu, fabrikada üretim durdurulduktan sonra buranın metruk ve harap yapı haline dönüştürüldüğünü söyledi. Önce teknoloji tarihi açısından önemli ekipmanlar ve cihazların hurdaya ayrılarak, yok edildiğini ardından içi boşaltılan tarihi değerin yıkıma terk edildiğini ileri süren Uğurlu, "Bugün sıradan bir ilanla arazisi için satılmak istenen elektrik fabrikası, tarihi ve kentsel dokuyu yağmalamaya dayalı, betonlaşma temelli büyüme politikalarına karşı dimdik ayakta durarak, direnmektedir" dedi.

Uğurlu, ayrıca ülkenin en zor yıllarında kıt kaynaklarla kamulaştırılmış bu tarihi değerin özelleştirme adıyla haraç- mezat satılmasına İzmirliler olarak izin veremeyeceklerini söyledi. Birçok kesim tarafından fabrikanın tapusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrilmesine ilişkin çağrılar yapıldığını hatırlatan Uğurlu, açıklamasının devamında 'mücadele' çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Kentin, İzmirlinin bu ortak sesini, hep birlikte büyütelim. Tarihi değerimizin kültürel yaşama katkı sağlayacak şekilde teknoloji müzesi ve eğitim merkezine dönüştürülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Korunması gereken bu fabrikanın 'özelleştirme' adı altında zamanla yok edilerek, arazisinin ticari olarak yapılaşmaya açılmasına karşı hep birlikte mücadele edelim."

Milletvekilleri ve meslek örgütleri üyeleri, açıklama sonrası alandan ayrıldı.

- İzmir