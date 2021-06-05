Meslek Okullarına İstihdam ve Üniversite Müjdesi

Bakanlığımız, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerimizin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunlarına yönelik önemli çalışmayı hayata geçirecek.

Bakanlığımız, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerimizin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunlarına yönelik önemli çalışmayı hayata geçirecek.

Bakanlığımız olarak bu öğrencilerimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeleri için yönetmelik değişikliği yapacak; İSO ile yapılan iş birliği ile de bu öğrencilerimizin gerçek iş ortamlarında beceri eğitimi almaları ve istihdamlarına öncelik tanınması sağlanacaktır.

Son yıllarda, mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli bir dönüşümü hayata geçiren Bakanlığımız, mesleki eğitimde yaşanan bu deneyimi, hafif düzeyde zihinsel yetersizlikleri bulunan öğrencilerimiz için hizmet veren özel eğitim meslek okullarına aktarmaya hazırlanıyor. Bu amaçla istihdam ve yükseköğretime erişim olmak üzere iki temel alanda önemli iyileştirmeler yapılacak.

İSO ile istihdama yönelik önemli adım

Bakanlığımız olarak hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerimiz için hizmet veren özel eğitim meslek okulu mezunlarımızın istihdamına yönelik yeni bir adım attık.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımız ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde İstanbul'daki özel eğitim meslek okulu öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimini gerçek iş ortamlarında almaları sağlanacak ve sonrasında da istihdamlarına öncelik verilecektir.

Türkiye genelinde özel eğitim okul ve öğrenci sayısı, en fazla İstanbul'da bulunurken, 21 özel eğitim meslek okulunda 3 bin 348 öğrenci eğitim alıyor. İSO, bu öğrencilerin eğitim sürelerinde işletmelerde yapacakları beceri eğitimlerini gerçek iş ortamlarında ve nitelikli bir şekilde alınmasını sağlayacak. İSO, aynı zamanda bu okullardaki meslek öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine ve mezunların iş gücü piyasasında öncelikli olarak istihdam edilmeleri için destek verecek.

İSO, öğretmen ve yöneticilere mesleki gelişim eğitim desteği de sağlayacak.

Bakanlığımız ile özel öğretim meslek okulu öğrencilerine yönelik iş birliğine ilişkin açıklamada bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitimde üç yıldır çok önemli çalışma yürüttüklerini belirtti.

İstanbul'da mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını anlatan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, şu bilgileri verdi:

"Şimdi bu iş birliğimizi özel eğitim meslek okullarında eğitim alan yavrularımız için genişletme kararı aldık. Bu amaçla İstanbul'da 21 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimlerini sağlıklı bir şekilde almaları ve mezun olduklarında işletmelerde öncelikli olarak istihdam edilebilmeleri için koordinasyon desteği sağlayacağız. Ayrıca, bu okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilere yönelik mesleki gelişim eğitim desteği de sağlayacağız.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlikleri bulunan bu yavrularımıza vereceğimiz bu desteği önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Böylesine değerli bir projede İSO olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu konuda bizleri sürekli destekleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. "

Yükseköğretim Kurumları Sınavına da girebilecekler

Milli Eğitim Bakanlığımızın özel eğitim meslek okulları ile yapacağı ikinci iyileştirme alanı, bu okul mezunlarının yükseköğretime erişim hakkı ile ilgili oldu.

Türkiye'de 184 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan 13 bin öğrenci mezun olduklarında Özel Eğitim Meslek Okulu Diploması almakta olup halen yükseköğretime devam etme hakları bulunmuyor. Ancak, bireylerin kamuda bir işte istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlıyor. Bakanlığımız, özel eğitim meslek okullarının yükseköğretime devam edebilme hakkına sahip olmaları için yönetmelikte değişiklik yapacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, özel eğitim meslek okullarına yönelik başlatılacak her iki adımla ilgili değerlendirmede bulundu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarında hafif düzeyde zihinsel yetersizlikleri olan öğrencilere 18 mesleki eğitim alanında eğitim verildiğini aktaran Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, Türkiye genelinde 184 okulda yaklaşık 13 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Bu okul mezunları ile ilgili istihdam ve yükseköğretim olmak üzere iki alanda sorun bulunduğunu vurgulayan Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Her iki sorun alanında iyileştirme yapmak için adım atıyoruz. İstihdama yönelik adımı İSO ile atıyoruz. Özel eğitim meslek okullarında en fazla öğrenci olan ilimiz İstanbul. Bu nedenle bu adımı İstanbul'da attık. Sonrasında diğer illerimize de yaygınlaştıracağız. Bu konuda desteklerinden dolayı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu süreçleri İstanbul'da başarılı bir şekilde yürüten İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve çalışma arkadaşlarını da kutluyorum.

İkinci adımda da bu okul mezunlarımızın yükseköğretime erişimlerini sağlamaya yönelik. Mevcut düzenlemeye göre bu okul mezunlarımız, yükseköğretime devam edemiyorlar. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde artık bu okul mezunlarımız, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YKS) girebilecekler. Bu süreci yöneten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. "

Kaynak: Habermetre