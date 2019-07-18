Meslek öğretmenlerine savunma sanayi sektörü anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, öğretmenlerin savunma sanayi sektörünü yakından tanımalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de birçok sektörde ara eleman ihtiyacı yüksek ve bunu gidermek öğretmenlerle mümkün." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme İş Birliği Protokolü" kapsamında, meslek dersi öğretmenlerine yönelik STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'deki eğitim faaliyetine katıldı.

Türkiye'de teknik eğitimin kalitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve gençlerin teknik eğitime yönelmesinde daha etkin olmak için bakanlıkla protokol yapıldığını dile getiren Demir, bu protokolün muhatabının STM olarak belirlendiğini söyledi.

Demir, sanayinin bir bütün olduğuna işaret ederek, "Savunma sanayisinde yüksek teknoloji konular ağırlıklı ancak geneli düşündüğümüzde sizlerin, öğrencilerinize aktaracağınız yetkinlikler sanayinin çoğu kesiminde geçerli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin savunma sanayi sektörünü yakından tanımalarının çok önemli olduğunu belirten Demir, bu eğitim sürecinin bir kerelik olmaması gerektiğini dile getirdi.

Demir, "Türkiye'de birçok sektörde ara eleman ihtiyacı yüksek ve bunu gidermek öğretmenlerle mümkün." ifadesini kullanarak, başlatılan çalışmanın genişleyerek devam edeceğini söyledi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat İkinci, eğitim programıyla öğretmenlere savunma sanayisindeki teknik bilgileri aktarmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Savunma sanayisinin yetişmiş personel ihtiyacını karşılanması için en önemli faktör olarak öğretmenleri gördüğümüzden, öğretmenlerimizi bu eğitime tabi tuttuk." dedi.

Eğitim alan öğretmenlerden Abdullah Seçkin de programda uygulamanın ağırlıklı olmasını istedi.

Kaynak: AA