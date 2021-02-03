Meslek öğretmenlerine "Elektrikli Araçlar Teknolojisi" eğitimi verildi
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Meslek öğretmenlerine "Elektrikli Araçlar Teknolojisi" eğitimi verildi

03.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:17
Meslek öğretmenlerine

Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde meslek öğretmenlerine, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Elektrikli Araçlar Teknolojisi" eğitimi verildi.

Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde meslek öğretmenlerine, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Elektrikli Araçlar Teknolojisi" eğitimi verildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında "Elektrikli Araçlar Teknolojisi" dalı açmak için başvuran öğretmenlerin temel kazanımları elde etmeleri amacıyla düzenlenen programda, "İş Güvenliği", "Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve Akıllı Şebeke Yönetimi", "Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri ve Araç" eğitimleri verildi.

Programda ayrıca, "Lityum Batarya Uygulamaları Batarya Kontrol ve Yönetim Sistemleri", "Hibrid Araç Teknolojileri", "BMW Elektrik Araç Teknolojileri", "Elektrikli Araç Teknolojileri" eğitimleri de gerçekleştirildi.

MARKA tarafından desteklenen eğitimler, sertifika töreni ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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