Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor
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Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Yerel

Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor Meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi Kahramanmaraş'ta meslek öğrenmek isteyen kadınlar belediyenin açtığı kurslara katılma fırsatı buluyor Kahramanmaraş'ta oluşturulan meslek edindirme kurslarında 11 branş ve toplam 209 kursiyere eğitim veriliyor.

Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor

Meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta meslek öğrenmek isteyen kadınlar belediyenin açtığı kurslara katılma fırsatı buluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta oluşturulan meslek edindirme kurslarında 11 branş ve toplam 209 kursiyere eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan Meslek Edindirme Kursları 2021 eğitim dönemine 209 kursiyeriyle devam ediyor. Meslek Edindirme Kurslarında alanında uzman eğitmenler tarafından Halk Oyunları, ahşap boyama, kağıt, rölyef, çini, tezhip, kanun, ud, keman, ney, ritim ve takı tasarımı dersleri veriliyor.

KAMEK'te ahşap boyama atölyesi kursiyeri Dilan Ceylan, "Ahşap boyama eğitimlerinin geliştirip kullanabilmem ve üretebilmem için bu kursların bana çok katkısı oldu. Burada aldığım dersler sonucu birkaç ürün ortaya çıkardım ve etrafımdaki kişilerden beğeni aldım. Daha sonra işi ilerleterek yaptığım ürünleri satmaya ve buradan maddi gelir elde etmeye başladım" dedi.

KAMEK'te bir diğer atölyede çini eğitimi alan kursiyer Hacer Zabun ise, "Hobi olarak başladığım kurslarda aldığım eğitimler sayesinde kendimi geliştirdim ve ürünler ortaya çıkarmaya başladım. Böylece eğitimler neticesinde maddi kazanç elde ettim. KAMEK'te atölye eğitimlerimiz sırasında kullandığımız materyaller genellikle eskimiş ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor. Kendi el becerilerimizle eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiş bu ürünlerin yenilenmesini, geri dönüşümünü sağlıyoruz" dedi.

Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor
Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor
Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor
Meslek öğrenmek isteyenler bu kurslara geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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