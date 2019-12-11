Meslek öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyorlar

11.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:00

Tokat'ın Niksar ilçesinde, belediye tarafından kadınlar için geliştirilen 'Baş Tacı Yaşam Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar.



Niksar Belediyesi tarafından 2018 yılında açılan 'Baş Tacı Yaşam Merkezi"nde farklı alanlarda kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.



Yemek kursu, pastacılık kursu, fitness - platess kursu, bilgisayar temel eğitim kursu, ahşap boyama, dekoratif el sanatları, dikiş nakış, ahçılık ve pastacılık, kuaförlük gibi birçok farklı alanın yer aldığı Baş Tacı Yaşam Merkezindeki kurslarda, katılımcılara usta öğreticiler tarafından eğitim verilirken, kursiyerler bu sayede hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürün ve çalışmalarla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.



Hanımların baştacı olduğu için "Baştacı Yaşam Merkezi" isminin çok anlamlı olduğunu belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "2018 yılı 8 Mart dünya kadınlar gününde buranın açılışını gerçekleştirdik. Burası hanımlar için, çünkü hanımlar bizlerin baştacıdır, bunu ifade etmek için ismini de böyle değerlendirdik. Burası hanımalar için bir yaşam merkezi, sosyalleşme, kendi yeteneklerini açığa çıkarma, dikiş, nakış, bilgisayar, kuaförlük, lezzet atölyesinde değişik pasta ve yemek türlerini öğrenme, aynı zamanda ahşap boyama ve fitness salonu ile de sağlık yaşamı noktasında bir aktivite bir sosyal yaşam sağlamaya çalıştık. Yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet veriyoruz ve buraya gelen hanımlar bu aktiviteleri kendilerinin en yakın hissettiği aktiviteleri yaparak gerçekten topluma faydalı bir birey olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İkincisi ürettiklerini ticari bir noktaya da taşıyarak aile ekonomisine katkı sağlama noktasında ciddi deneyim ve beceriler elde ediyorlar. Burası baştacı hanımlar yaşam merkezi olduğu için sadece hanımlar gelebiliyorlar. Usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimiz de sadece hanımlardan oluşuyor. Burada hanımlar rahat ve özgür bir ortamda kendilerini ifade etme şansı buluyorlar. Bizim amacımız tüm bayanlara ulaşarak onların yeteneklerini geliştirmek ve bir nebzede olsa yaptıkları ürünleri değerlendirerek satarak aile ekonomisine katkı sağlama noktasında önemli bir işlev görüyor" dedi.



Tüm bayanları baştacı yaşam merkezine beklediklerini söyleyen Başkan Özcan; "Yaklaşık bir buçuk yıldır burada birçok hanımefendiye hizmet verdik, bundan sonra da Niksarlı hanımefendileri buraya davet ediyorum. Gelsinler bizim lezzet atölyemizde mutfak atölyemizde hem mutfak hem yemek ve pasta çeşitlerini burada usta öğreticilerimizden öğrensinler. Onlarla buralar güzel, buyursunlar gelsinler burada her türlü hizmetten faydalansınlar ve hanımlarımızın evlerinde oturmalarını istemiyoruz. Bu arada yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlayıp kazanç elde etsinler" şeklinde konuştu.



"10 kursta 250 kursiyer"



Baş Tacı Yaşam Merkezi koordinatörü Elif Subaşı ise 10 kursta yaklaşık 250 bayan kursiyer olduğunu belirterek; baştacı yaşam merkezimiz bayanlara ait bir merkezdir. Baş Tacı Yaşam Merkezinde yemek kursu, pastacılık kursu, fitness - platess kursu, bilgisayar temel eğitim kursu, ahşap boyama, dekoratif el sanatları, dikiş nakış, ahçılık ve pastacılık, kuaförlük gibi alanlarda hizmet vermekteyiz. Bayanların kurumumuza yoğun ilgileri var. Kadınlar burada sadece meslek öğrenmiyorlar, aynı zamanda yaptıkları ürünlerin satışından da bir kazanç elde ediyorlar" dedi.



Kursiyerlerden Ayşen Akartuna da bayanların mutlaka boş zamanlarını değerlendirmesi gerektiğinin altını çizerek; "Buranın bayanlar için bir meslek edinme merkezi olduğunu belirtmek isterim. Gerçekten hem bayanların burada birlikte olması terapi gibi geliyor bize. Ayrıca evde boş durmaktansa zamanımızı burada daha iyi değerlendiriyoruz, aile bütçemize de katkı sağlamış oluyoruz. O yüzden burası hanımlar için çok özel ve güzel bir yer" dedi.



Derya Deniz Karslı isimli kursiyer ise "İnsanın geliştirmesinin yaşam boyu devam etmesinden yanayım. Bu sebeple kurslara gelerek farklı bilgiler öğreniyoruz. Güzel ve keyifli zaman geçiriyoruz, böyle bir yer olduğu için de çok mutluyuz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA