Meslek öğrencilerinden engellilere "özel" dokunuş

23.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:18

Ordu'da başlatılan proje kapsamında, Altınordu Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, belli periyotlarda kentteki özel eğitim öğrencilerine saç bakımı yapıyor.

Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi ile Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu arasında, "Okullar buluşuyor, öğrenciler kaynaşıyor" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, belli periyotlarda okula gelen meslek eğitim merkezindeki kadın ve erkek kuaförlüğü bölümü öğrencileri, farklı engeli bulunan çocukların saç bakımlarını ücretsiz yapıyor.

Proje sayesinde iki aylık periyotlarla kentteki özel eğitim öğrencilerine saç bakımı yapan meslek öğrencileri, hem gönüllere dokunuyor hem de mesleğin inceliklerini daha iyi öğrenme şansı yakalıyor.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, meslek eğitim merkezi öğrencilerinin özverili ve gönüllü bir şekilde özel eğitim öğrencilerine saç bakımı yaptığını söyledi.

Projenin iki tarafa da önemli katkılar sunduğunu aktaran Bekyürek, proje sayesinde özel eğitim öğrencilerinin sosyalleştiğini vurguladı.

Bekyürek, projenin meslek eğitim merkezindeki öğrencilerin mesleki gelişimine çok önemli faydasının olduğunu da dile getirerek, "Biz burada yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bu proje burada ağabey-abla-kardeş kaynaşmasını, birlik ve beraberlik içerisinde öğrencilerin sosyalleşmelerini ve iş birliği yapmalarını sağlamaktadır. Öğretmenlerimize, emeği geçen idarecilere ve meslek öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alan Öğretmeni Neslihan Gündoğdu ise Ordu'da, alan öğretmenleriyle iş birliği içinde, öğrencilerine 'nasıl faydalı olabiliriz' diye sürekli çalıştıklarını söyledi.

Bu projenin, bir nevi sosyal sorumluluk projesi olduğunu aktaran Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özel öğrencilerimizin kişisel bakımlarını karşılamak amacıyla, meslek öğrencileriyle okulumuzdaki özel öğrencileri buluşturduk. Bu proje, özel öğrencilerimize sosyalleşmek adına çok ciddi katkı sunuyor. Çünkü burada birbirleri ile iletişim halinde oluyorlar, hoş sohbet ediyorlar. Birbirlerine okul dışında yaptıklarını anlatıyorlar, bu da sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor."

Kuaförlük bölümü öğrencisi Anıl Genç ise "Çocukların saç bakımlarını yaparak onları mutlu etmeye çalışıyoruz, memnun etmeye çalışıyoruz. Onlar için de güzel bir eğlence ve aktivite oluyor. Hem kendi mesleğimizi geliştirmiş oluyoruz hem de onlara destek oluyoruz." dedi.

Sinan Aydın da "Biz buraya iki ayda bir düzenli olarak geliyoruz. Buradaki amacımız, hem kendi mesleğimizi geliştirmek hem de buradaki özel eğitimle arkadaşlarımızı mutlu edebilmek. Onlar seviniyor, biz de mesleğimizi geliştirmiş oluyoruz. Bu şekilde aramızda bir sevgi bağı oluşturmaktayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA