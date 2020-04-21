Meslek lisesinin yaptığı makine ile saatte 600, N95 maske üretilecek
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Anadolu Lisesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Meslek lisesinin yaptığı makine ile saatte 600, N95 maske üretilecek

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Türk Tekstil Vakfı Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde N95 maske üretimi için tasarlanan makine ile yarın maske üretimine başlanacak.

21.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:45
Meslek lisesinin yaptığı makine ile saatte 600, N95 maske üretilecek
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Türk Tekstil Vakfı Teknik ve  Mesleki Anadolu Lisesi'nde N95 maske üretimi için tasarlanan makine ile yarın maske üretimine başlanacak. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "İnanıyoruz, arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiye göre saatte 600 tane maske üretilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretildi. Makinenin üretilmesinin ardından yarın da N95 maske üretimine başlanacak. Okuldaki üretimi inceleyen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, koronavirüs salgınından korunma kapsamında okulların neler başarabileceğini gördüklerini belirterek, saatte 600 maske üretileceğini söyledi. Yıldırım, şunları söyledi:

"Öncelikle N95 standardında Sağlık Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu bir maskeyi üretmek için önce makinesini kendileri imal ettiler. Sonra da yazılımını da yüklemek sureti ile N95 maskesini üretimine başlayacaklar. Arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiye göre saatte 600 tane maske üretilecek. Bunların hepsi bu gördüğünüz makinede üretilecek ve üretmeye devam edecekler. Dünyanın pek çok ülkesi biliyorsunuz maskelerle bir takım tıbbi cihazların birbirine verilmesi konusunda tartışmalara giriyor. Birbirlerinin malzemelerine el koyuyorlar. Bizim ülkemizde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesafe aldığı gibi bir de dışarı da kendilerini gelişmiş ülke olarak gören ülkelere yardım ediyor. Ama bakın biz profesyonelinden amatörüne her şeyi bir şekilde yapıyoruz. Bütün ülkemizde çok güzel şeyler yapılıyor. Tabii ki Tekirdağ'ımızda da güzel şeyler yapılıyor. Ben bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum."'SAYI VEREMİYORUZ'Tekirdağ'da koronavirüs vakaları ile sayı veremediklerini ifade eden Yıldırım, "Sayılarla ilgili çok üzerimize geliyorlar ama netice itibarı ile biz sayı veremiyoruz. Genel olarak söyleyebilirim ki, durumumuz oldukça iyi. Bütün Türkiye'ye baktığımız da tabii ki herkesin etkilendiği kadar bizde etkileniyoruz ama hem nüfusumuza bakarak hem de konumumuza bakarak iyi durumdayız. Birileri belki bilmeden yayıyor ama birileri de zannediyorum ki kasten çıkartıyor. Biz bunlara cevap vermekte zorlanıyoruz işin açıkçası. Gemiden indirilen vatandaşlarımızın hiçbir şeyleri yok. Kaldı ki şu var yanlış bilmiyorsam 59 ülkeden 165 seferle binlerce vatandaşımız geldi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde karantinaya alındı. Allah'a çok şükür hiçbirinin bir şeyi yok ama bu tedbirler alınacak, onlarda bu tedbirler kapsamında ilimize gelen misafirler karantina süreçlerini bitirince gidecekler" diye konuştu.'BİR AYDA YAPTIK'Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kazım Zengin, makine ve N95 maske üretimiyle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Yaklaşık 3 haftada sıfırdan başlayarak yaptıkları çalışmada sonuca ulaştıklarını belirten Zengin, "Hazır bir proje üzerine çalışarak değil, her şeyi ile kendi emeğimiz ile biz bu hale geldik. Ultrasonik dikim istasyonumuz sadece teminle gerçekleştiriliyor. Onun haricindeki bütün her şey kendi planlamamız, kendi imalatımız ile oluşturduğumuz bir sistem oldu. Burada sistemimizin eksiklikleri var, bunları geliştirmeye çalışıyoruz hala. Bugün size sunduğumuz görsel bugüne kadar almış olduğumuz yolu bize gösteriyor aslında. Biz tam olarak makinemizi bitirdik demiyoruz. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Burada 3 haftada boyunca günde en az 15 saat aktif çalışmayla bu hale geldik. Aynı şekilde çalışma tempomuzla devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda sistemimizi tam otomasyon olarak çalıştıracağız. Bir ay önce bu işe başladık, 3 hafta içerisinde de bu hale geldik. Planlamamız, malzemelerin temini ve imalatımız 3 hafta sürdü, bir hafta kadar da ön planlamamız var. Toplamda 1 ayda bu hale getirdik makinemizi" dedi.'BAKANLIK PAYLAŞTIĞINDA UYUYAMADIM'

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, N95 makinesi üretiminde bugün sona geldiklerin ifade ederek, "Bundan son derece mutluyuz. Bir farkındalık oluşturduk, kendi çocuğum da meslek lisesinde nasıl okunacağının araştırmasını yapmaya başladı. Bu zorlu süreçte 'kara gün dostu mesleki eğitim' diyerek, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bu projeyi paylaştığında bu projenin bir parçası olmaktan dolayı gece uyuyamadım. Çünkü az önce sayın valimizin dediği gibi, çöllerde ve okyanuslarda insanlar maske savaşı yaparken biz bir okul olarak sadece N95 değil burada binlerce maske de üretiyoruz. Bir başka okulumuzda ise siperlikli maske üretiyoruz. Ortam dezenfektanı, el dezenfektanı, kolonya üretiyoruz. Bu sürece katkı vermek, ülkemizin bu sürecinde can suyu olmak bize son derece mutluluk verdi" diye konuştu.


- Çerkezköytekirdağ

Kaynak: DHA

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