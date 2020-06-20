Meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı'na büyük rağbet
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Meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı'na büyük rağbet

Meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı'na büyük rağbet Samsun'da bir meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı' büyük rağbet görüyor.

20.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:37

Meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı'na büyük rağbet

SAMSUN - Samsun'da bir meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı' büyük rağbet görüyor.

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Ahşap Yapı Sistemleri alanı öğretmenleri el dezenfektanlarının rahatça kullanılması amacıyla 'dezenfektan standı' üretiyor. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, virüs nedeniyle eğitime ara verse de korona virüsle mücadele kapsamında 500 ton dezenfektan üretti. Hız kesmeden üretime devam eden okul şimdi de el dezenfektanın rahatça kullanılması amacıyla stant üretiyor. Okulun İnşaat Teknolojisi Ahşap Yapı Sistemleri alanı öğretmenleri tarafından MDF lam ve suntalam malzemesinden üretilen el dezenfektan stantlarına talepler her geçen artıyor.

İstek üzerine üretim

İstek üzerine üretim yaptıklarını söyleyen İnşaat Teknolojileri Öğretmeni Davut Taşova, "Markalaşma yolunda hızla ilerliyoruz. Bizim yaptığımız dezenfektan standı yapılan yere özel olarak üretiliyor. İçerisine okulumuzun kimya alanının yaptığı dezenfektanlarını dolu bir şekilde veriyoruz. Kitap standı üretimimiz de devam ediyor" dedi.

"YKS ve LGS kullanılmak üzere stantlarımızı yolladık"

Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek olan sınavlara da el dezenfektan standı verdikleri söyleyen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Melek Çelebi, "Pandemi sürecinde el dezenfektanı ürettik. Bu üretim sürecinde dedik ki bunu bir stantta dönüştürelim. Stantta el dezenfektanı daha kolay kullanılıyor. Önce kendi okulumuz için el dezenfektanı dispenseri kurduk. Bu fikir hoşumuza gitti. Şimdi ise farklı kurumlara, okullara el dezenfektan dispenseri üretiyoruz. Talepler gelmeye başladı ve gerçekten çok ilgi görüyor" diye konuştu.

Meslek lisesinin ürettiği 'el dezenfektan standı'na büyük rağbet

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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