Meslek lisesinin ürettiği cihaza bir anda talep yağdı
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Meslek lisesinin ürettiği cihaza bir anda talep yağdı

Meslek lisesinin ürettiği cihaza bir anda talep yağdı Kendi okullarına ürettikleri cihazla yurt içi ve yurt dışı pazarına açılıyorlar Denizli'de bir meslek lisesi korona virüse karşı okullarında kullanmak üzere ürettikleri ultraviyole c ışığı ve ozon gazı ile hava temizleme makinesini yurt içi...

17.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:01

Meslek lisesinin ürettiği cihaza bir anda talep yağdı

Kendi okullarına ürettikleri cihazla yurt içi ve yurt dışı pazarına açılıyorlar

DENİZLİ - Denizli'de bir meslek lisesi korona virüse karşı okullarında kullanmak üzere ürettikleri ultraviyole c ışığı ve ozon gazı ile hava temizleme makinesini yurt içi ve yurt dışı pazara sunmaya hazırlanıyor. kendileri için ürettikleri cihaza çok fazla talep olduğunu dile getiren Özkan Uysal, "Bir anda bizimde tahmin edemediğimiz bir sektöre yayılmaya başladı" dedi.

Denizli'de meslek lisesi pandemi sebebiyle ortam havasını temizleyen ve korona virüse karşı etkili olan bir cihaz üretmek için kolları sıvadı. Kendi okullarında kullanmayı amaçlayarak geliştirilen cihaz, içine aldığı havayı UVC ışığı ve ozon gazından geçmesinin ardından tekrar ortama salınıyor. 5 ay boyunca farklı prototip üzerinde deneme yapan öğretmenler, sonuca ulaştı. Yapılan uygunluk testlerinde UV-OZ adı verilen cihaz, 250 metreküp havaya sahip bir alanda 54 dakika içerisinde yüzde 99,9'luk başarı sağlaması ise bütün dikkatleri üzerine çekti. Cihazın çalışma prensibini anlatan Denizli Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özkan Uysal, "Pandemi sürecinde korona virüse etki amaçlı ne yapabiliriz diye düşünerek tasarladığımız bir cihaz. Cihazımızın özelliği, ultra viyola ışını kullanılarak, ortamdaki mikroorganizmaların yok edilmesi ve daha sonra doğal dezenfekte dediğimiz ozan gazıyla dezenfekte edilmesi. Uzun bir süreçten geçti ve 5aylık bir süre. Bu süreçte değişik modeller geliştirdik. En son geliştirdiğimiz modeli laboratuvar test onaylarını ve uygunluk belgelerini alarak seri üretime başladık" dedi.

"Bir anda bizim de tahmin edemediğimiz bir sektöre yayılmaya başladı"

Kapalı alanların tümünde kullanılmaya müsait olan cihaz korona virüse karşı tüm testlerden de başarıyla geçtiği belirtildi. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretim planı yaptıkları cihazdan ciddi talepler geldiğini dile getiren Uysal, "Mesleki ve teknik Anadolu lisesiyiz. Buna bağlı olarak öğrencilerimize ve kendi okulumuza örnek olma adına başlattığımız projeyi bir anda bizimde tahmin edemediğimiz bir sektöre yayılmaya başladı. Bu sektörlerde yurt içinde ve yurt dışında ciddi bir taleplerle karşı karşıyayız. Bunun içinde alt yapımızı daha da geliştirerek taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Şu anda üretmiş olduğumuz cihaz 250 metreküp havayı 54 dakikada temizlemektedir. Fakat talepler doğrultusunda alan metrekarelerine ve metreküplerine göre özel üretimlerde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meslek liseleri yerli üretimde büyük katkı sağladı"

Pandemi sürecinde meslek liselerinin öneminin arttığını dile getiren Uysal, "Bu süreçte meslek liselerinin ne kadar önemli olduklarını da gördük. Bunu ülkemizde ve dünya genelinde de meslek liselerinin ön planda olduğu, üretimde yer aldığı. Özellikle yerli üretimde büyük katkılar sağladığını gördük. Biz de bu örneklerden bir tanesiyiz. Amacımız hem yerli üretimde yer almaktı hem kendi öğrencilerimizin inovasyon bilincini yükseltip, AR-GE çalışmalarında, yerli üretimde önderlik ve liderlik etmekti" diye konuştu.

Meslek lisesinin ürettiği cihaza bir anda talep yağdı

Kaynak: İHA

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