Meslek Lisesini Tercin Edenlere Burs

Sivas Valiliği, "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" sloganı Sivas'ta meslek liselerini tercih eden 500 öğrenciye burs vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliğinden yapılan detaylı açıklama şu şekilde, "Günümüzde yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişimle birlikte, endüstrimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla; Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıracak beş yüz 9. sınıf öğrencisine 8 ay süreyle aylık 150 TL toplamda 1.200 TL Sivas Hizmet Vakfı tarafından burs verilecektir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın da "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" sözleriyle özetlediği gibi, sanayiden teknolojiye birçok sektörün ihtiyaç duyduğu ve ülkemizin geleceğine yön verecek kalifiye personel yetiştirmeyi hedefleyen, mesleki ve teknik liseleri fiziki - teknik altyapısı ve güçlü eğitimci kadrosuyla her geçen gün gelişme kaydetmektedir. Sivas Hizmet Vakfı farkındalık oluşturarak şehre eğitim başta olmak üzere hizmet anlamında örnek çalışmalara imza atmaktadır." Denildi. - SİVAS