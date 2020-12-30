Meslek lisesine otomobil hibe edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanına mesleki eğitimi desteklemek amacıyla bir otomobil markasından otomobil hibe edildi.

Ülkenin otomotiv ve teknoloji alanında kalkınmasına destek vermek amacıyla birçok alanda farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüten ve Türkiye'de en çok satan marka konumunda bulunan bir otomobil firması, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanına mesleki eğitimi desteklemek amacıyla otomobil hibe etti. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Otomobil firmasının bayilerinin yakın çalıştığı mesleki ve teknik Anadolu lisesilerine yeni nesil teknolojilerle donatılmış ağaçlar firma tarafından bağışlanmıştır. Öğrencilerin uygulamalı eğitimlere yeni nesil teknolojilere sahip motorları, elektronik sistemleri ve tüm otomotiv parçalarını daha derinlemesine öğrenmesi amaçlanıyor. Bu nedenle firma tarafından okulumuza 1 adet otomobil hibe edilmiştir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı