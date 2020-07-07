Meslek lisesinden sağlık çalışanlarına "güzellik merkezi" indirimi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lise öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun mücadele veren sağlık çalışanları için kampanya başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lise öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun mücadele veren sağlık çalışanları için kampanya başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanları, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin başlattığı kampanya kapsamında okul bünyesinde faaliyet gösteren güzellik merkezinde yaptıracakları uygulamalarda yüzde 50 indirim imkanından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Mediha Karasu, sağlık çalışanlarının süreçte çok yorulduğunu belirterek, kampanya kapsamında yıl sonuna kadar saç, cilt ve masaj gibi bütün hizmetlerden sağlık çalışanlarının indirimli faydalanabileceğini aktardı.

Lisedeki güzellik salonunun Bursa'da başarı ile anıldığını vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bütün birimleri ile koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, okul olarak biz de ellerimizdeki imkanlarla destek olamaya çalışıyoruz. Salgın sürecinde yoğun çalışmalarının sonucu yorgun düşen sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bu kampanyayı hayata geçirirdik. Usta öğreticilerimiz ve öğrencilerimizin profesyonel çalışmalarıyla Bursa'da adından başarı ile söz ettiren güzellik merkezimiz, sağlık çalışanlarımıza cilt temizliği ve bakımı, masaj uygulamaları, el ve ayak bakımı, saç bakım hizmetlerini yüzde 50 indirimle sunacak."

Kaynak: AA