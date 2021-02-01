Meslek lisesinden çiftçiye toprak analizi hizmeti
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Meslek lisesinden çiftçiye toprak analizi hizmeti

01.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:50
Meslek lisesinden çiftçiye toprak analizi hizmeti

İslahiye ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), bölgesine toprak analizi hizmeti veriyor.

İslahiye ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), bölgesine toprak analizi hizmeti veriyor.

Ahşap oyuncak ve hijyen maddesi gibi üretimleriyle katma değer üreten MTAL öğrencileri, şimdi de bölge çiftçisi için okulda kurulan AR-GE Laboratuvarında toprak analizi hizmetini sunmaya başladı.

Okul Müdürü Mehmet Güven, artık ilçede bulunan çiftçilerin ihtiyaçlarını da karşılamak istediklerini ifade etti.

Kimya öğretmeni Osman Taşdelen ise okulda yapılan çalışmalarla bölge çiftçisinin bundan sonra analizler için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacağını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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