Meslek lisesindeki 8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meslek lisesindeki 8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti

Korona virüs sürecine katkı sunmak adına tonlarca dezenfektan üreten İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir araya gelen 8 öğretmen, 3D yazıcılarla parçalar basarak 25 günde taşınabilir mekanik solunum cihazı üretti.

Meslek lisesindeki 8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti
04.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:16

Korona virüs sürecine katkı sunmak adına tonlarca dezenfektan üreten İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir araya gelen 8 öğretmen, 3D yazıcılarla parçalar basarak 25 günde taşınabilir mekanik solunum cihazı üretti. 6 bin 500 TL'ye mal olan cihaz sertifikasyon işlemleri tamamlanarak yüzde 100 yerli olarak üretilebilecek.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ürettiği tonlarca dezenfektan ile adını duyuran İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler bir başarılı çalışmaya daha imza attılar. Pandemi sürecinde ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacı sonrasında harekete geçen lisede 8 öğretmen, oluşturulan ekip, taşınabilir solunum cihazı üretmek için bir araya geldi. Ar-ge ve üretimi için Elektrik-Elektronik Alan öğretmenlerinden 8 öğretmenden oluşan çalışma grubu, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle 25 günde Medikal Sağlık standartlara ve mevzuata uygun niteliklere sahip ambülans tipi taşınabilir mekanik solunum cihazı (Ventilatör) üretti.

İthal ürünlerden farkı ile öne çıkan cihazla bir ilk gerçekleştirildi

Cihazın üretimi ile fikrin ortaya çıkmasının ardından 25 Nisan'da toplantı gerçekleştiren öğretmenler, malzeme tedariki, 3D yazıcılarla cihazın bazı parçalarının üretilmesi, yazılım çalışmaları ve montaj işlemlerini toplamda 25 günde tamamlayarak taşınabilir mekanik solunum cihazı prototipini üretmeyi başardılar. Cihazın benzeri ithal ürünlerden farklı olarak, sağlık sektörü güvenliği ve sürdürebilirliği için AR-GE çalışmaları güvenlik katsayısı artırıldı. Cihazda hava sıkıştırma ünitesi (Ambu balonu) geliştirilerek servo motor ve sürücüsü kullanılarak benzer sistemlerde bir ilk gerçekleştirildi. Kontrol kumandasında ise PLC programlama kullanılarak veri girişi devamı akıllı seçimler yapan dokunmatik panel kullanıldı.

Testleri geçtikten sonra yüzde yüz yerli olarak üretilebilecek

Cihazda ihtiyaç duyulan mekanik sistem parçalarının tamamı ise katı model tasarımı yapılarak okuldaki 3D yazıcılarda imal edildi. Cihazın taşınabilirlik güvenliği için ise alüminyum destek gövdeli çantaya donanım montajı yapıldı. Yeterlilikler sağlandığında sağlık sektöründe kullanılabilecek düzeye yakın özelliklere sahip cihazın, sağlık alanında kullanılabilecek niteliklere yakın bir dizi sertifikasyon ve testleri tamamladıktan sonra yenilikler taşıyan yüzde 100 yerli üretim, baz model üretimi gerçekleştirilebilecek.

25 günde taşınabilir solunum cihazı ürettiler

Taşınabilir mekanik solunum cihazı üreten ekibin sözcüsü olarak çalışmaları anlatan elektrik öğretmeni Serkan Arkan, "Pandemi süreci ile birlikte yoğun bakımda kullanılan solunum cihazları için ülkede bir farkındalık oluştu. Türkiye'de bizden önce iki tane daha okul bu solunum cihazını yapmıştı. Biz de solunum cihazı yapalım istedik. İlk toplantımızı 20 Nisan'da yaptık. Toplantıdan sonra önce solunum cihazı diye planladık. Bu konuda Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden solunum cihazı tedariki yaptık. İl Sağlık Müdürlüğü de bize bilgi ve alt yapı konusunda destek oldular. Bize solunum cihazları getirdiler, gösterdiler nasıl çalışır diye. 15 gün tasarım, planlama, bilgi alt yapısını oluşturma şeklinde sürdü. Son 10 günde de cihazın montajı 3D yazıcı ile aparatların yapımı ve cihazın sorunsuz çalışması için bir süre geçti. Toplam 25 günde bunu tasarlamış ve bitirmiş olduk" dedi.

6 bin 500 TL'ye üretilen cihaz testlerden geçecek

Cihazın sağlık sisteminde kullanılabilmesi için sertifikasyon ve onay süreçlerinden geçmesi gerektiğine değinen Serkan Arkan, "Zaman içerisinde elbette ki bu cihaz seri üretime dönüştürülebilir. Eskisi gibi değil. Bu cihazdaki maliyeti karşılamak için bin dereden su getirmek gerekirdi. Bakanlıklarla yazışmak gerekirdi. Özellikle okul müdürümüz Mehmet Aktaş'a teşekkür ediyorum, bize sadece 'Ne gerekiyor, o konuda çalışmamızı yapalım, biz ne gerekiyorsa tedarik ederiz' noktasında davranıldığı için. Bu cihazın üretilmesinde 1 haftalık süreç belirli parçaların tedarik edilmesi süreciydi. Bundan önce çok kolay yapılabilecek şeyler değildi. Bu son dönemdeki okullara verilen destekler çok önemli. 6 bin 500 TL maliyetimiz oldu bu cihazımız için. Bu sadece mekanik cihazların maliyeti. Bunun yazılımı, tasarımı, projelendirme, bununla ilgili asıl emek kısmını yok sayarsak" diye konuştu.

"Meslek liselerinde yapılamayacak çok bir şey olduğunu zannetmiyorum"

Meslek liselerinin ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretebilecek alt yapıya sahip olduğunu belirten Arkan, "Yeter ki destek verilsin, imkan sağlansın. Şu an Türkiye'de meslek liselerinde yapılamayacak çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ülkenin ihtiyacı olan bütün ürünler, katma değerli olsun olmasın yapılıyor zaten. Meslek liseleri bilgi olarak, donanım olarak, hele hele içinde bulunduğumuz okul köklü ve kurumsal kimliği oturmuş bir okul. Burada daha nice projeler yapılacak ve Türk halkının hizmetine sunulacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerimizin ortaya koymuş olduğu emek saygıya değer"

Yapılan solumum cihazını görmek ve cihaz hakkında bilgi almak için liseyi ziyaret eden İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ise çalışmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Kaymakam Cinbir, "Arkadaşlarımız okul müdürümüzün liderliğinde bir çalışma gurubumuz ve taşınabilir solunum cihazı projesini yürütüyorlar. Son aşamaya geldiğini görüyoruz. Umuyorum ki sertifikasyon aşaması da geçildiğinde sağlık teşkilatımızın kullanabileceği bir solunum cihazı haline gelebilecek. Özelliği taşınabilir olması. Güzel bir iş birliği ile ortaya çıkan bir ürün. Öğretmenlerimizin ortaya koymuş olduğu emek çok önemli, saygıya değer, tebrike değer bir emek. Türk milleti zorluklar içerisinde kendini yenileyebilen ve çetin süreçlerden yeni bir atılım yakalayabilen bir millet olmuş geçmişten bu yana. Burada yaşadığımız bu heyecan aslında bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

8 öğretmen üretimi tamamladı

Öte yandan cihazı üreten ekipte Mehmet Aktaş, Şaban Arkan, Kadir Şahin, Ersoy Tuncay, Bülent Karayazı, Ayşe Tuncay, Turan Güneş, Selçuk Aytın ve Mehmet Tosuner adlı öğretmenler görev aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 'sosyete' eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden...
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Edibe Şahin Adnan Menderes Hasan Polatkan Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Meslek lisesindeki 8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:16:01. #1.15#
title