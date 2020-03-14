Meslek lisesinde üretilen ürünlerle okullar dezenfekte ediliyor DİYARBAKIR'da, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin ürettiği ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul ve kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılıyor.

DİYARBAKIR'da, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin ürettiği ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul ve kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılıyor.

Tüm dünyada etkili olan, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler sürüyor. Tedbirler nedeniyle temizlik ürünlerine yoğun talep artışı yaşandı. Bu kapsamda harekete geçen Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyede öğrenci ve öğretmenlerin ürettiği dezenfektan ürünler, Diyarbakır 'daki okul ve kamu kurumlarında kullanılmaya başlandı. Günlük 10 ton üretim yapılan okulda, hedefin, tüm bölgedeki okul ve kamu kurumlarının ihtiyacını gidermek olduğu bildirildi.

Okulda incelemede bulunan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Feysel Taşçıer, dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Taşçıler, "Günlük 10 ton üretim kapasitemiz var. Bu yönüyle biz hem Diyarbakır'ın, hem diğer kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda bölge illerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir durumdayız. Tüm okullarımızın bugün itibariyle dezenfeksiyon işlemlerini bitirmiş olacağız. Ailelerimizin içi rahat olsun. Bu konuda biz bu hijyen çalışmalarımızı bakanlığımızın yönergesi doğrultusunda belirli aralıklarla yapacak şekilde, o ihtiyaca cevap verebilecek duruma sahibiz. Gereksiz panik havası estirmeye dönük bir algı oluşmasın. Herkesin içi rahat olsun" dedi.

Kaynak: DHA