Meslek lisesinde üretilen Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı tanıtıldı
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Anadolu Lisesi, Arnavutköy, Güncel, Haber

Meslek lisesinde üretilen Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince üretilen Ultraviyole-C (UVC) hava sterilizasyon cihazının tanıtımı yapıldı.

22.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:32
Meslek lisesinde üretilen Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince üretilen Ultraviyole-C (UVC) hava sterilizasyon cihazının tanıtımı yapıldı.

Pandemi sürecinde mesleki ve teknik anadolu liselerindeki üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, Ar-Ge çalışmalarıyla meslek liselerinde üretilen ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekledi.

Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik teknolojisi alan öğretmenleri tarafından UVC hava sterilizasyon cihazı üretildi.

Cihaz, okul, hastane, banka, kamu kurumları, fabrika gibi toplu halde insanların bulunduğu kapalı ortamlarda kullanıma uygun şekilde geliştirildi. Cihaz, içerisinde bulunan iki fan, karbon filtre ve UVC ampuller aracılığıyla sürekli sirkülasyon yaparak havayı steril ediyor.

Üretilen prototip 2x30 Watt UVC ampul kullanarak saatte 300 metreküp havayı steril hale getirebiliyor. Daha farklı güçlerde ampuller kullanılarak, daha büyük mekanlarda hava sterilizasyonu yapılabilmesini de mümkün kılıyor.

300 metreküplük alanda hava sterilizasyonu yapabiliyor

Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Talha Bektaş, okulun atölyesinde UVC hava sterilizasyon cihazının üretim sürecini AA muhabirine anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mesleki ve teknik eğitim okulları olarak bir şeyler yapma düşüncesiyle hareket ettiklerini ve Ultraviyole-C ışığıyla hava sterilizasyon cihazı yapmaya karar verdiklerini belirten Bektaş, "Amacımız, havada partiküller halinde bulunan koronavirüs parçacıklarının ultraviyole ışınıyla sterilize edilmesini sağlamaktı." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon hedefleri çerçevesinde meslek liselerinde Ar-Ge merkezleri kurup üretim yaparak hayatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Bektaş, şunları anlattı:

"Bu noktada öğretmenlerimizin daha önceki yıllarda katılmış olduğu proje yarışmalarında Ultraviyole-C ışığının virüslerin RNA'larını parçaladığıyla ilgili ön bilgileri vardı. Bu koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelip, 'Neler yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde böyle bir cihazı üretme fikri ortaya çıktı. 300 metreküplük bir alanda bir saat içerisinde hava sterilizasyonu yapabilecek kapasitede bir cihaz ürettik."

Bektaş, okul-sanayi iş birliği protokolleri kapsamında çalıştıkları tedarikçi firmaların desteğiyle cihazı ürettiklerini dile getirdi.

Cihazı, insan sağlığına zarar vermemesi açısından kapalı sistem olarak tasarladıklarını belirten Bektaş, Ultraviyole-C ışığının insanların gözlerini kör ettiğini sözlerine ekledi.

Fanlarla temizlenmiş hava dışarı aktarılıyor

Okulun Elektrik Elektronik Alan Şefi Okan Koçu da cihazın 300 metreküplük alandaki mikroorganizmaları temizlemek üzere üretildiğini söyledi.

Koçu, cihazın çalışma prensibine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ultraviyole-C ışığıyla mikroorganizmaların öldürülmesini tasarladık. Cihazın girişinde ve çıkışında birer fanımız var. Bu fanlar havanın cihazın içerisine çekilmesi ve temizlenmiş olarak tekrar cihazın dışına aktarılmasını sağlıyor. İçerisinde de 2x30 wattlık 2 tane florasan lamba var. Bunlar, 200 ila 400 nanometre arasında dalga boyu yayarak mikroorganizmaların işlevselliğini yitirmesini sağlıyor."

Meslek lisesinde üretilen Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı tanıtıldı

Kaynak: AA

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