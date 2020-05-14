Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
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Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi

ANKARA Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, kapalı ortamları ultraviyole ışınları ile koronavirüsten arındıran dezenfeksiyon robotu geliştirdi.

Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
14.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:47

ANKARA Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, kapalı ortamları ultraviyole ışınları ile koronavirüsten arındıran dezenfeksiyon robotu geliştirdi.

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri, başta koronavirüs olmak üzere kapalı ortamlardaki bütün virüslerin etkisizleştirilmesi için 'UV dezenfeksiyon robotu' tasarladı. 360 derece dönebilen ve kendi kendine hareket edebilen 'Robot-Sterilizatör', üzerindeki ultraviyole radyasyon tüpleri sayesinde yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor. Robot, yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları dahil birçok kapalı alanı ultraviyole ışınlarıyla insana ihtiyaç duymadan dezenfekte edebiliyor.

'ÖZELLİKLE HASTANELERDE KULLANILABİLİR'Lise Müdürü Orhan Yılmaz, UV ışınlarının virüs ve mikropların üremelerini imkansız hale getirdiğini gösteren çalışmalardan yola çıkarak bu robotu geliştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelede virüsleri etkisiz hale getirmek için okulumuz elektrik elektronik teknolojisi alanı öğretmenleriyle beraber neler yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman ultraviyole ışınlarının virüs üzerinde öldürücü etkisini saptadıktan sonra bu şekilde bir cihaz geliştirmeyi tasarladık. Ultraviyole ışınları insan vücuduna ve özellikle gözlere zararlı ışınlar olduğu için bu sistemin insanın olmadığı bir ortamda yapılması gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman robot şeklinde kendi kendine otonom hareket eden robotlarla yapılabileceğini düşündük. Özellikle hastanelerde yoğun bakım odaları, poliklinikler, koridorlar, asansörler yani virüsle teması çok yaygın olabilecek ortamlarda, insanlar olmadan, akşamları özellikle insanlar gittikten sonra rahatlıkla kullanılabilir" dedi.30 METREKARE ODAYI 2 DAKİKADA TEMİZLİYORYılmaz, robotun üzerindeki 4 kamera ve ultrasoniksensörleri kullanarak otomatik sürüş gerçekleştirdiğine ve bulunduğu alandaki her yeri titizlikle dezenfekte ettiğine dikkat çekti. Robottaki android yazılımı, kişisel bilgisayar yazılımı, dokunmatik ekran yazılımı ile elektronik kartların tasarımının okuldaki öğretmenler tarafından geliştirildiğini, öğrencilerin de yapım sürecine destek verdiğini anlatan Yılmaz, "30 metrekarelik bir odayı 1-2 dakika içerisinde kendi kendine otonom bir şekilde dolaşarak üzerindeki ultraviyole lambalarıyla 360 derece dönerli şekilde temizleyerek çıkıyor. Maliyeti 100 bin lira civarında. Bu 1-1,5 aylık bir sürede arkadaşlarımızın tasarlayıp ürettiği bir robot. Bunu okulumuz öğretmenleri tamamen kendi yazılımları ve tasarımları şeklinde ürettiler. Eğer seri üretime geçilirse tabii ki daha düşük bir maliyetle üretilebilir. Özellikle hastaneler, oteller veyahut kamu kurumlarından talep olduğu takdirde üretime geçmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.2 AYRI TEMİZLEME CİHAZI DAHA ÜRETİLDİ

Yılmaz, Sağlık Bakanlığı onayına sundukları ve patent başvurusu yaptıklarını robotun bir benzerinin Danimarka'da olduğunu, ancak Türkiye'de kendi kendine çalışabilen başka bir UV dezenfeksiyon robotu olmadığını söyledi. Yılmaz, okulda ayrıca 'ultraviyole temizleme cihazı' ile 'ultraviyole ortam temizleme cihazı' da geliştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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