Meslek lisesinde pişirilen yemekler ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını lezzetlendiriyor

Bursa'da, Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, hem kendi okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hem de okul çevresinde belirlenen ailelere iftarlık hazırlıyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanındaki gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ramazanda 60-65 kişilik 3 çeşit yemek çıkarıyor.

Yemek malzemelerinin masraflarını üstlenen öğretmenler, dağıtımı da kendi araçlarıyla yapıyor.

Okul Müdürü Nur Tutkun, AA muhabirine, bu etkinliği "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" adlı proje kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin çalışmada gönüllü olmak için sıraya girdiğini vurgulayan Tutkun, şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal yardımlaşma ekibimiz var, dağıtım yapılacak kişileri onlar tespit etti. Öğretmenlerimiz ekip halinde bununla ilgili çalışıyor. Okulumuzdan 35-40 öğrencimizin ailelerini belirledik. Aynı zamanda muhtarlıkla irtibata geçerek özellikle bölgemizdeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi 20-25 kişiyi belirledik. Yardımlaşma, komşu açsa uyuyamama bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan duygular. Biz öğrencilerimize meslek etiği, iş ahlakı gibi değerleri derslerimizde vermeye çalışıyoruz. Bu çocuklar iş yeri açma belgesiyle mezun olacaklar. Yarın belki işletmeleri yan yana olacak. 'Bugün ben ilk siftahımı yaptım, komşum da yapsın.' diyebilmeliler. Bu değerleri onlara vermek adına, bu tarz sosyal sorumluluk projeleri de en az mesleki eğitim kadar önemli."

Gönüllü öğrenciler projede yer almanın mutluluğunu yaşıyor

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Harun Uslu da gönüllülük esasına dayalı organizasyonun hızlı ve kolay şekillendiğini dile getirdi.

Menüleri belirleyip maliyetlerini çıkardıklarını aktaran Uslu, "Dengeli bir menü oluşturmaya çalıştık. Ramazanda belki her evde kırmızı et olmayabilir, o yüzden et ağırlıklı bir menü hazırlamaya çalıştık. Öğrencilerimiz daha çok kişisel bazlı yemek tasarlamak için eğitim alıyor. Toplu yemek işi hem öğrenciler hem de bizim için bir deneyim oluyor. Kişi başına kaç gram yağ, soğan, havuç, şeker düştüğünü hesaplamayı öğrenecek." ifadelerini kullandı.

Gönüllü öğrencilerden 11. sınıfa devam eden Ahsen Taşpınar ise arkadaşlarıyla projede yer almaktan çok mutlu olduğunu anlattı.

Çalışmanın mesleki gelişimleri bakımından da kendilerine katkı sunduğuna değinen Taşpınar, "Bu iş bizim daha iyi öğrenmemizi sağlıyor. Yemeklerin pişirilmesinde görev alıyorum. 65 kişilik tatlı ürünü çıkardık, ona şerbet yaptım." dedi.

Aynı sınıftan Endam Çiv ise ihtiyaç sahibi ailelere yemek pişirdiği için hem mutlu hem de gururlu olduğunu belirtti.

Bölümü severek ve isteyerek okuduğunu bildiren Çiv, "Öğretmenlerim sayesinde burada yer aldığım için çok mutluyum. Tas kebabının pişirilmesinde görev aldım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir