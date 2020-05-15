Meslek lisesinde N95 maske üretim makinesi yapıldı
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Meslek lisesinde N95 maske üretim makinesi yapıldı

Meslek lisesinde N95 maske üretim makinesi yapıldı İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Makine ile dakikada 60 ile 80 adet maske üretilebilecek Hatay'da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri tarafından cerrahi ve N95 tipi maske üretimi...

Meslek lisesinde N95 maske üretim makinesi yapıldı
15.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:21

Meslek lisesinde N95 maske üretim makinesi yapıldı

İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Makine ile dakikada 60 ile 80 adet maske üretilebilecek

HATAY - Hatay'da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve idarecileri tarafından cerrahi ve N95 tipi maske üretimi yapan makine geliştirildi. TSE standartlarındaki makinenin dakikata 60 ile 80 arasında maske üretebildiği bildirildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yapan İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, geceli gündüzlü çalışmaları neticesinde cerrahi ve N95 tipi maske makinesi geliştirmeyi başardı.

Okul bünyesinde oluşturdukları ARGE merkezinde plan ve projelerini hayata geçiren okul müdürü Yusuf Yıldırım ve öğretmenler, basın mensuplarına makinelerin tanıtımını yaptılar. Okul Müdürü Yusuf Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirterek, yerli ve milli bir makine üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğretmen ve öğrencilerle 45 günde çalışmaları tamamladıklarını belirten Yıdırım, makinenin TSE standartlarına uygun yerli ve milli olduğunu söyledi. Yıldırım, makine ile dakikada 60 ile 80 maske üretilebildiğini belirterek çalışmalarda kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Tanıtım programına Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve öğretmenlerde katıldı.

Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmenliği'ne uygun üretilen makineler, 12 metre uzunluğunda birbirine entegre 6 üniteden oluşuyor.

Kaynak: İHA

Manşet

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