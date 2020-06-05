Meslek lisesinde 'maske otomatı' ürettiler
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Meslek lisesinde 'maske otomatı' ürettiler

SAMSUN'da, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, vatandaşların toplu kullanım alanlarında maskeye daha kolay ve daha hijyenik ulaşabilmesini sağlamak için cerrahi maske otomatı üretti.

Meslek lisesinde 'maske otomatı' ürettiler
05.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:01

SAMSUN'da, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, vatandaşların toplu kullanım alanlarında maskeye daha kolay ve daha hijyenik ulaşabilmesini sağlamak için cerrahi maske otomatı üretti.

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve sanayi iş birliği ile 1 ay süren çalışmanın ardından akü ya da pillerle yaklaşık 3 ay boyunca hizmet verebilen cerrahi maske otomatı prototipi üretildi. 1 TL veya kurumlara verilen temassız kart ile sterilize olarak paketlenmiş maskelere, otomat sayesinde kolayca erişilebilecek. Cihaz tek seferde ortalama 200 maske verebilme kapasitesine sahip ve piyasadaki benzerlerine göre üçte bir daha uygun maliyetle üretildi. Cerrahi maskeye erişimin kolaylaştıran otomatın özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu, özel kurum ve kuruluşların binalarında kullanılması planlanıyor. Maske otomatı için patent başvurusunda bulunuldu. 

'DAHA BÜYÜK MODELLERİNİ YAPACAĞIZ'Türkiye'de meslek liselerinin varlığının çok önemli bir etken olduğunu belirten Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, "Salgın süreci boyunca ülkede bütün meslek liselerinde olduğu bizde kendi lisemizde öğretmenlerimiz hem maske üretimi yaptılar hem de siperlik ürettik. Bilişim Teknolojileri bölümümüzdeki öğretmenlerimiz de tam otomatik 'Cerrahi Maske Otomatı' cihazı üretti. Buradaki hocalarımızla beraber bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Daha büyük modellerini de yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte burada arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışma yaptılar. Tamamen bizim okulumuza özgü bir çalışma oldu. Şu anda bu makine ilk olduğu için üretim maliyeti 1500 lira civarında oldu, ancak seri üretime girdiğinde daha ucuz olacaktır" şeklinde konuştu.'MASKEYE KOLAY ULAŞILACAK'

Toplumun maskeye daha hızlı ve daha hijyenik ulaşabilmesini amaçladıklarını dile getiren Samsun Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Şefi Fatih Çubukçuoğlu da, "Ülkemizin içerisinde olduğu bu durumda nasıl bir çalışma ile faydalı olabiliriz diye araştırmalar yaptık. Halkın maskeye daha kolay ulaşabilecekleri ve maskeyi hijyenin bir şekilde teslim alabilecekleri bir cihaz tasarlamayı düşündük. Daha sonra hem yurt dışında hem de ülkemizde yapılan çalışmaları inceledik. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalar sonucunda böyle bir cihaz yapmaya karar verdik. Tasarım süreci yaklaşık bir ay sürdü. Şu andaki hedefimiz seri üretime geçebilmek. Cihazın içerisini tamamen yeniden dizayn ettik. Makine şu an 200 cerrahi maskeyi, 1 TL veya manyetik kart ile alınabilecek şekilde dizayn ettik. Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Cihazımızı geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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