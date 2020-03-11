Meslek lisesinde koronavirüse karşı özel dezenfektan üretiliyor
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Anadolu Lisesi, Tokat, Güncel

Meslek lisesinde koronavirüse karşı özel dezenfektan üretiliyor

TOKAT Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri koronavirüse karşı il genelindeki okullarda kullanılmak üzere özel dezenfektan üretiyor.

11.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:35
Meslek lisesinde koronavirüse karşı özel dezenfektan üretiliyor

TOKAT Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri koronavirüse karşı il genelindeki okullarda kullanılmak üzere özel dezenfektan üretiyor.

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencileri, 4 ay önce kurulan atölyelerinde koronavirüse karşı özel dezenfektasyon malzemesi üretimi yapıyor. Hipoklorit ve saf suyun karışımı ile elde edilen dezenfektan madde üretilerek il genelinde bulunan okulların dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Özel karışım yaptıklarını ve talepte bulunan çevre iller için de üretim yapacaklarını belirten Okul Müdürü Vahap Gül, "Biz Cumhuriyet Meslek Lisesi olarak temizlik malzemeleri üretimine başladık. Sistemimizi 6 ay önce kurduk. 2 aydır kendi içerimizde üretim yapıp kullanıyoruz. 15 gün sonr ada piyasaya ürünlerimizi sürmeye başlayacağız. Temizlik malzemesi olarak 9 çeşit ürün üretiyoruz. Toplam 5 tankımız var, her tank 1 ton deterjan üretiyor. Günlük 5 ton ürün piyasaya sürebiliyoruz. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde uyguladığı ve ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okullara yapacağı dezenfektasyon için temizlik malzemesi üretiyoruz. Üretime bugün başladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bütün okulları sırasıyla dezenfekte edecek. Çevre illerden de talepler geliyor. Karşılayabildiğimiz kadar diğer illere de göndermeye çalışacağız" dedi.

Ürün hakkında da bilgiler veren Gül, "Deterjan değil ama normal çamaşır suyunun dışında dezenfekte özelliği olan yeni bir ürün üretiyoruz. Ürün hijyen sağlamak ve mikropları önlemek için yapılıyor. Bütün okullar bu ürün ile dezenfekte edilecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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