Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor - Haberler
Anadolu Lisesi, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri alanı öğrencileri, günlük 6 ton kapasiteyle koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretiyor.

19.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:11
Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojileri alanı öğrencileri, günlük 6 ton kapasiteyle koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretiyor.

Ergene'ye bağlı Yeşiltepe mahallesinde 300 öğrencinin eğitim gördüğü Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri, koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor. Sektöre yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandıran okul, Tekirdağ'ın 7 ilçesindeki okul ile kamu kurum ve kuruluşlarına klor bazlı dezenfektan üreterek destek veriyor.   Kimya teknolojisi alan şefi Emel Özkan, koronavirüs önlemleri kapsamında günde 6 ton dezenfektan ürettiklerini belirterek, "Deri Sanayicileri mesleki Teknik ve Anadolu Meslek lisesi olarak günümüzde şuandaki durumdan dolayı bakanlığımızın bize verdiği emirler doğrultusunda üretimlerimizi hızlandırdık. Özellikle öğrencilerimizle birlikte ortam dezenfektanı yapıyoruz.Ürünlerimizi büyük bir güçle yapmaya çalışıyoruz. 13 öğrencimiz var iki öğretmen ile birlikte çalışıyoruz.Yaklaşık günde 6 ton ortam dezenfektanı üretiyoruz. Çorlu, Ergene, Muratlı, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ilçelerine bu ortam dezenfektanlarını gönderiyoruz. Okullarımız bu dezenfektanlarla temizliğini yapıp dezenfekte oluyorlar. Okulumuzun ayrıca döner sermayesi kapsamında da başka ürünlerimiz de mevcut. Bunlar yüzey temizleyici, cam suyu, antifirizli cam suyu gibi üretimlerimiz var. Öğrencilerimize döner sermaye kapsamında genel doğrultusunda belirli bir oranda maaş veriliyor" dedi.'YOĞUN TALEP ALMAKTAYIZ'Dezenfektan üretiminde yoğun talep aldıklarını belirten okulun müdürü Ayla Daylan, "Okul olarak virüse karşı iki öğretmenimiz ve 13 öğrencimizle birlikte ortam dezenfektanı üretiyoruz. İlk etapta Tekirdağ ilçelerine bağlı 7 ilçesine veriyoruz. Sadece okullar değil kamu kurum ve kuruluşlarına yaklaşık 50 tona kadar verdik" diye konuştu.Ergene ilçesi Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Apaydın ise şunları söyledi:

"Okulumuz döner sermaye kapsamında kendi ürünlerini üretmektedir. Korona virüs ile ilgili olarak ortam dezenfektanı üretmekte olup ilimizin 7 ilçesine vermektedir ve üretimlerine de devam etmektedir."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haberler
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haberler
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi Haberler
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Haberler
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Guido Senia Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Meslek lisesinde koronavirüse karşı günlük 6 ton dezenfektan üretiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:55:20. #1.15#
title