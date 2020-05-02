Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu

Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu
02.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:10

Yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte artan koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak için Kağıthane'de bir lisede siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretiliyor.

Yeni tip korona virüs salgınıyla birlikte artan koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak için Kağıthane'de bir lisede siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretiliyor. Günlük 10 bin yüz koruyucu siperlik maske üretme kapasitesine sahip lisede on binlerce malzeme üretilerek sağlık çalışanlarına ve diğer gruplara dağıtıldı.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) ile birlikte yeni ihtiyaçlar doğdu. Bunlardan biri de yüz ve çevresini dışarıdan gelecek virüslerden korumak için kullanılan siperlik maskeler oldu. Bu süreçte siperliğin yanı sıra tek kullanımlık ürünlerin önemi de arttı. Tüm bu ihtiyaçlara karşılık vermek için Kağıthane'de bulunan Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teşviki ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle siperlik ve tek kullanımlık yemek seti üretmek için harekete geçti. Kısa bir süre içerisinde temin edilen malzeme ve araçlarla önce kalıplar hazırlandı, ardından seri üretime geçildi. Günlük 10 bin siperlik maske üretme kapasitesine sahip lisede on binlerce malzeme üretilerek sağlık çalışanlarına ve diğer gruplara dağıtıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

"Meslek liselerinin ne kadar verimli çalıştığını gördük"

Meslek liselerinin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirten Öztekin, "Öncelikle meslek lisemize teşekkür ediyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar, burada tek kullanımlık tabak, kaşık, çatal üretiyorlar. Bunları hem hastanelerimizde hem de Ramazan-ı Şerif'te toplu alanlarda kullanıyoruz. Okulumuz aynı zamanda siperlikli maske de üretiyor. Siperlikli maskeyi sağlık çalışanlarımız ve dışarıdaki güvenlik görevlilerimiz ve belediye personellerimiz de kullanıyor. Biz bu süreçte meslek liselerimizin ne kadar verimli çalıştığını ve eğer imkan verilirse bu üretimlerle tüm milletimize destek verebileceğini gördük. Kağıthane'de bir başka okulda da maske üretimine destek sağlıyoruz. Bu okulda da belediyemiz olarak teknoloji sınıfıyla ilgili de destek sağladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, değerli hocalarımıza ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Eğer biz millet olarak bu tür üretimlere devam edersek sadece ülkemiz için değil, tüm dünyaya bunları göndermiş oluruz. Bugün de Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla ürünlerimizi hibe olarak 55'nci ülkeye göndermiş olduk. İnşallah Ramazan Bayramı ile beraber ülkemizde korona virüs vakalarının aşağılara doğru düşeceğini umut ediyoruz" dedi.

"Bakanlığımız kısa sürede malzeme desteğini sağladı ve üretime başladık"

Salgının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren çalışmalara başladıklarını söyleyen okul müdürü Mustafa Hoşyiğit ise "Korona virüs başladığında İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı bizi aradı ve bu konuda yapılabilecekler konusunda proje üretmemizi istedi. Biz de kendisine makine teknolojisi bölümünde enjeksiyon makineleriyle sürece katkı sağlayabileceğimizi söyledik. Bir günlük süre istedik ve o bir günlük sürede neler yapabileceğimizi planlayarak kendilerine ilettik. Tek kullanımlık tabldot tabağı, kahvaltı tabağı, çatal-bıçak-kaşık set olarak üretmeye karar verdikten sonra bu ürünlerini tasarlayarak kalıplarını hazırladık. Bakanlığımız da iki gün içerisinde makine ihtiyacımızı karşılayacak ödeneğimizi gönderdi. Bu projede kendimizi sorumlu hissederek 2 öğretmenimiz ve 6 idarecimizle birlikte bu işe başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle konuştuk ve siperliğin de bir ihtiyaç olduğunu, günden güne daha fazla gerektiğini, özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündük. Bunu da bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşarak siperlik üretimine de başladık" diye konuştu.

"İhtiyaç duyulursa günde 10 bin adet siperlik üretebiliriz"

Hoşyiğit, siperlik üretimine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Şu anda elimizde tamamen kendi tasarımımız olan iki model siperliğimiz var. Bu tasarım birinci ürünümüz. Bakanlığımızın verdiği kaynakla bundan 20 bin adet üreterek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte dağıttık. Öncelikle sağlık çalışanlarımız, daha sonra zabıta, polis ve belediye personellerimiz olmak üzere tüm kamu personelimize dağıtmaya çalışıyoruz. İkinci ürün olarak da doktorlarımızın gün içerisinde daha rahat kullanabileceği bu ürünü yaptık. Bu ürün hareketli, çalışma esnasında siperden uzak tutabilecek mekanizmasını yaptık. Bunun kalıbı hazır, üretimine de çarşamba günü başlıyoruz. Bu ürünümüzün bir fonksiyonu daha var, cerrahi maskeler kulağı rahatsız ettiği için siperliğimizin kenarına bir çentik ekledik ve maskeyi kulaklardan kurtardık. Hem cerrahi maske hem de siperliği kulaklarımıza basınç olmadan kullanılabilecek. Bu siperlikten günde 8 saatte 3 bin adet üretiyoruz. İstenir, ihtiyaç duyulursa 10 bin adete kadar basabiliriz. İkisiyle birlikte aylık 300 bin adet üretim kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti Haberler
Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 8 milyon euroluk teklifini reddetti
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ozan Güven Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Selçuk İnan Ersun Yanal Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Ramazan 1 Mayıs
Şu an buradasınız: Meslek lisesinde günde 10 bin siperlik maske üretme gururu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 10:23:40. #1.15#
title