MESLEK LİSESİNDE GELİŞTİRİLEN KOVİD-19 HIZLI ANTİJEN KİTİNE AVRUPA DA TALİP OLDU

Meslek liselerinin üretim gücü ekonomiye katkı verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, üretim maliyetleri oldukça pahalı olan testlerin üretimi için meslek liselerinin gücünü harekete geçirdi. Kovid-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretiliyor.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Ayrıca antijen kitinin seri üretimine yönelik çalışmalar da tamamlandı. Meslek liselerinde ayda 10 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlar tamamlandı.

Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan ürünün "BRS-CA" adı altında marka tescil işlemleri ile Sağlık Bakanlığı onay süreci devam ediyor. Eğitimin salgın koşullarında devam ettirilebilmesi için temaslı öğrencilere ve aşısız öğretmenlere yönelik PCR testi uygulamaları hala sıcak gündemini korurken antijen test kitinin, yüz yüze eğitimi kolaylaştırıcılığının yanında ülke ekonomisine de büyük katkısının olması bekleniyor.

"Okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat şekilde yönetebileceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada dünyada pek çok ülkenin okullarda yüz yüze eğitimi devam ettirebilmek için uyguladığı yöntemleri hatırlatarak bu kitlerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti. 3 ay önce okulların başlattığı antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarının sonuç vermesi üzerine seri üretim için gerekli tüm yatırımı yaptıklarını dile getiren Özer, şöyle devam etti: "Çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerini vermesinden oldukça memnunuz. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 10 milyon antijen kiti üretebilecek kapasite oluşturuldu.

Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler. "

Kitin ihraç edilmesi planlanıyor

Bakan Özer, Kovid-19'a karşı "hızlı antijen kiti" teknolojisi için Avrupa'dan pek çok ülkenin kitin üretimi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek "Onay işlemi tamamlandığında bu kitin ihracatını da yapmayı planlıyoruz. Tüm dünya bu kitlere büyük bütçeler ayırıyor. Meslek liselerimizin üretim gücü, ekonomimize de katkı sağlayabilecek. " diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başladığını hatırlatarak antijen kitinin kullanımı ile okullardaki Kovid-19'a karşı güvenliğin daha güçlü olacağını ifade etti. Özer, şunları kaydetti: "Test kitini okullarda kullandığımızda salgının yayılımını çok daha kısa sürede önceden önleyebilme imkanımız olacak. Böylece okullarımızdaki süreçleri çok daha rahat bir şekilde yönetebileceğiz. Diğer taraftan hızlı sonuç veren antijen kiti üretim kapasitesini artırmak için gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Ayda 10 milyon hızlı antijen kiti üretebilecek durumdayız. Bu kapasitede üretilebilecek kitlerle kendi ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz gibi şimdiden talepte bulunan ülkelere de ihraç edebileceğiz. "

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