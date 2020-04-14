Meslek Lisesi üretiyor Belediye kullanıyor Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri belediyemiz tarafından kullanılmaya başlandı.

KULLANILMAYABAŞLANDI

Meslek Liseleri öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri Belediyemiz ihtiyacı doğrultusunda alınarak kullanılıyor. İki okulda günde 7 ton dezenfektan,2 ton da temizlik malzemesi üretiliyor. Üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri belediyemiz tarafından kullanılmayabaşlandı.

TEBRİKLER

Belediyemiz ilaçlama ve çalışmalarında Kırıkkale'de bulanan Meslek Liseleri öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünlerinin ilk üretimini alarak kullanmaya başladı.Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı," Öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Meslek Liselerimiz tarafından üretilen ürünleri belediye temizlik işleri ekiplerimiz tarafından kullanılmaya başlandı.Belediye olarak Meslek Liselerini ürettiği ürünleri kullanmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kulandı.

TEŞEKKÜRLER

Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Kaynak: Bültenler