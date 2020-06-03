Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği "temassız" el dezenfektan cihazı ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği "temassız" el dezenfektan cihazı ilgi görüyor

Bursa'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğretmenin yerli malzemelerle geliştirdiği, dezenfektan miktarı ile kullanıcı sayısı programlanabilen cihazın seri üretimine geçildi.

Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği
03.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:04

Bursa'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğretmenin yerli malzemelerle geliştirdiği, dezenfektan miktarı ile kullanıcı sayısı programlanabilen cihazın seri üretimine geçildi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yerli imkanlar ve düşük maliyetle tasarlanan dezenfektan cihazının taşınabilir modelini de geliştirerek seri üretime başladı.

Okul müdürü Oktay Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazı ilk aşamada LGS'ye girecek öğrencilerin kullanımı için okullara göndermeye başladıklarını ifade ederek, talebin yoğun olduğunu söyledi.

Güllü, cihazların 300 okula yerleştirilmeye başlandığını dile getirerek, "Komşu illerimizden, farklı illerden bu konuda talepler de var. Bu talepleri de zaman içerisinde karşılamaya çalışacağız. Cihazımız yapılacak ilk sınavlarda büyük kalabalıklar tarafından kullanılacak. Orada yine geliştirmeye, iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit edip, bunu daha geliştirip ateş ölçer, maske verir şeklinde sağlık standına çevirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının basında yer almasının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki okullarında bu çalışmadan esinlendiğini aktaran Güllü, "Biz meslek okulları olarak pandemi sürecinde bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Farklı imkan ve farklı tekniklerle bu cihazın farklı modelleri üretiliyor şu anda, biz bu konuda okullarımızla bilgi paylaşımına da açığız. Meslek liseleri imkan verildiği zaman çok rahat üretim yapabiliyor. Öğretmenlerimiz hafta içi ve hafta sonu olmak üzere okulda üretime devam ediyorlar. Öğrencilerimizi de üretim faaliyeti içine alıp daha güzel çalışmalar yapmak istiyoruz." diye konuştu

"İçeriğin tamamı yerli üretim"

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Atölye Şefi Semih Aydın da cihazı üretmek için okulun bir bölümünü fabrika gibi çalıştırdıklarını, üç istasyonda seri üretimin devam ettiğini belirtti.

Sınav dönemine kadar okullara cihazın yerleştirilmesi için çalıştıklarını anlatan Aydın, "Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında en çok dikkat ettiğimiz şey şuydu, kişi ürününü alsın ve herhangi birine ihtiyaç duymadan kullanabilsin. Geliştirdiğimiz model 500'e yakın kişiyi dezenfekte ediyor." ifadesini kullandı.

Aydın, gelen talepler üzerine cihazın taşınabilir modelini de geliştirdiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Duvara monte edilebilen bir model yapmıştık. Daha sonra araştırmalarımız sonucu masaüstü modeli olmadığını gördük. Burada amacımız, en az maliyetle en kısa yoldan dezenfeksiyonu sağlamak. 'Versiyon 1' adını verdiğimiz ürün taşınabilir bir ürün oldu. Bunlara faydalı model başvurusunu da yaptık, bu model tescilli bir ürün oldu. Cihazın içeriğine baktığımızda tamamı bağımsız bir sistem oldu, içeriğin tamamı yerli üretim. Geliştirmelerle beraber ürüne de talep çok arttı. Okulların dışında her yerde kullanılacak bir ürün oldu."

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Mustafa Ümit Cesur da maliyetin emsal cihazlara göre üçte bir oranında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Vali'nin çalışmalarla ilgili 'Utancımdan sokağa çıkamam' isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi
Vali'nin çalışmalarla ilgili "Utancımdan sokağa çıkamam" isyanına Belediye Başkanı'ndan destek geldi
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan Ayşe Özgün yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan Ayşe Özgün yakalandı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Demet Akbağ Haluk Levent
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği "temassız" el dezenfektan cihazı ilgi görüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:04:16. #1.15#
title