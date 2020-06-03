Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği "temassız" el dezenfektan cihazı ilgi görüyor Bursa'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğretmenin yerli malzemelerle geliştirdiği, dezenfektan miktarı ile kullanıcı sayısı programlanabilen cihazın seri üretimine geçildi.

Bursa'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden bir grup öğretmenin yerli malzemelerle geliştirdiği, dezenfektan miktarı ile kullanıcı sayısı programlanabilen cihazın seri üretimine geçildi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yerli imkanlar ve düşük maliyetle tasarlanan dezenfektan cihazının taşınabilir modelini de geliştirerek seri üretime başladı.

Okul müdürü Oktay Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazı ilk aşamada LGS'ye girecek öğrencilerin kullanımı için okullara göndermeye başladıklarını ifade ederek, talebin yoğun olduğunu söyledi.

Güllü, cihazların 300 okula yerleştirilmeye başlandığını dile getirerek, "Komşu illerimizden, farklı illerden bu konuda talepler de var. Bu talepleri de zaman içerisinde karşılamaya çalışacağız. Cihazımız yapılacak ilk sınavlarda büyük kalabalıklar tarafından kullanılacak. Orada yine geliştirmeye, iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit edip, bunu daha geliştirip ateş ölçer, maske verir şeklinde sağlık standına çevirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının basında yer almasının ardından Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki okullarında bu çalışmadan esinlendiğini aktaran Güllü, "Biz meslek okulları olarak pandemi sürecinde bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Farklı imkan ve farklı tekniklerle bu cihazın farklı modelleri üretiliyor şu anda, biz bu konuda okullarımızla bilgi paylaşımına da açığız. Meslek liseleri imkan verildiği zaman çok rahat üretim yapabiliyor. Öğretmenlerimiz hafta içi ve hafta sonu olmak üzere okulda üretime devam ediyorlar. Öğrencilerimizi de üretim faaliyeti içine alıp daha güzel çalışmalar yapmak istiyoruz." diye konuştu

"İçeriğin tamamı yerli üretim"

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Atölye Şefi Semih Aydın da cihazı üretmek için okulun bir bölümünü fabrika gibi çalıştırdıklarını, üç istasyonda seri üretimin devam ettiğini belirtti.

Sınav dönemine kadar okullara cihazın yerleştirilmesi için çalıştıklarını anlatan Aydın, "Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında en çok dikkat ettiğimiz şey şuydu, kişi ürününü alsın ve herhangi birine ihtiyaç duymadan kullanabilsin. Geliştirdiğimiz model 500'e yakın kişiyi dezenfekte ediyor." ifadesini kullandı.

Aydın, gelen talepler üzerine cihazın taşınabilir modelini de geliştirdiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Duvara monte edilebilen bir model yapmıştık. Daha sonra araştırmalarımız sonucu masaüstü modeli olmadığını gördük. Burada amacımız, en az maliyetle en kısa yoldan dezenfeksiyonu sağlamak. 'Versiyon 1' adını verdiğimiz ürün taşınabilir bir ürün oldu. Bunlara faydalı model başvurusunu da yaptık, bu model tescilli bir ürün oldu. Cihazın içeriğine baktığımızda tamamı bağımsız bir sistem oldu, içeriğin tamamı yerli üretim. Geliştirmelerle beraber ürüne de talep çok arttı. Okulların dışında her yerde kullanılacak bir ürün oldu."

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Mustafa Ümit Cesur da maliyetin emsal cihazlara göre üçte bir oranında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA