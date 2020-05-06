Meslek lisesi öğretmenleri 'online ateş ölçer' cihazı üretti
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Meslek lisesi öğretmenleri 'online ateş ölçer' cihazı üretti

Meslek lisesi öğretmenleri 'online ateş ölçer' cihazı üretti
06.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:14

Meslek lisesi öğretmenleri 'online ateş ölçer' cihazı üretti Üretilen cihaz kalabalık çalışma ortamında bütün çalışanların ateşini anında ölçüp bilgisayar ve telefon ile takibini sağlanabiliyor İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, korona virüsü kapsamında 'Online ateş...

Meslek lisesi öğretmenleri 'online ateş ölçer' cihazı üretti

Üretilen cihaz kalabalık çalışma ortamında bütün çalışanların ateşini anında ölçüp bilgisayar ve telefon ile takibini sağlanabiliyor

SAKARYA - İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, korona virüsü kapsamında 'Online ateş ölçer' cihazı üretti. Kullanımı basit olan cihaz, kullanıcının vücut sıcaklığını hem bilgisayar ve hem de telefon ortamından aktarıp takip edilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs ile mücadelede ilk günden itibaren meslek liselerindeki üretim kapasitesini aktif hale getirdi. Korona virüs ile mücadelede cerrahi maske, tulum, siperlik, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin yanında farklı birçok cihaz da meslek liselerinde üretilmeye devam ediyor. İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Öğretmeni Tayfun Serbes, Elektronik Öğretmeni Selçuk Çoşkun ve Bilişim Teknoloji Öğretmeni Ali Bahadır Küçükyumru, çalışmaya zorunlu olarak devam eden işletmelerde personellerin vücut ısısını anlık ölçen ve bu sıcaklığı anlık olarak bilgisayar üzerinden takip edilebilen bir 'Online ateş ölçer' cihazı üretti. Basit kullanımı olan cihaz, 60 milimetre, 40milimetre, 20 milimetre ölçülerinde 40 gram ağırlığında ve 2 saatlik şarj süresi ile kesintisiz 24 saat çalışabiliyor. Online ateş ölçer cihazı personellerin vücut ısısını bir kulaklık kullanarak anlık ölçüyor ve kablosuz olarak bulut sistemine aktarıyor. Aktarılan sıcaklık verileri web sitesi veya mobil programlar ile izlenebiliyor, personelin cihazı kullanma ve yüksek ateş durumları alarm ile yetkiliye bildiriliyor.

Aktif olarak kullanılabilecek cihaz

İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Öğretmeni Tayfun Serbes yaptığı açıklamada, "Online ateş ölçer projemizin çıkış amacı pandemiden dolayı sanayide üretimin yarı zamanlı yarı ve tam kapasiteli çalışan firmalar var. Bu firmalarda girişlerde çalışanların ateşlerini ölçmeleriyle başlıyor. Gün içinde bu ateşi takip eden sistem yok. Biz meslek liseleri koruyucu maske, dezenfektan üretimden örnek alarak ne geliştirebiliriz diye düşündük. Online ateş ölçeri tasarladık 3 arkadaş. Üretime geçmeye hazırlanacak fabrikalarda ateşlerini gün içinde periyodik olarak ölçmek için üretilmiş bir cihaz. Prototipi de hazırlanmış kullanıcılar üzerinde denemeleri yapıldı. Şuanda aktif olarak kullanılabilir. Toplu olarak çalışılması gereken yerlerde aktif olarak kullanılabilecek cihaz" dedi.

Ağırlığı 40 gramdır

Cihazla ilgili teknik bilgiler veren Elektronik Öğretmeni Selçuk Çoşkun, "Online ateş ölçer cihazı üç kısımdan oluşuyor. Bir sıcaklığı ölçmek için sensör, iki bir işlemci bu verileri bilgisayar ortamına aktarmak için kablosuz modem. Sıcaklığı kulaktan ölçmeyi tercih ettik. Değişebilen ortamlarda bulunabilir kullanıcılar. Bu cihazın ergonomik olmasını istedik. Cihazın üzerinde bir sensör daha var. Çünkü kullanıcı soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama yada tam tersine geçtiğinde ölçme hatalarını en aza indirmeyi hedefledik. Cihazın boyutları 60 milimetre genişlik, 40 milimetre yükseklik ve 20 milimetre de kalınlığı var. Ağırlığı 40 gramdır. Bunu kullanıcının taşıması çok zor değil. Bir aparatla kemere takılabilir. Bu cihazın maliyeti 60 TL civarındadır. Seri üretime geçtiğinde bu maliyet yarı yarı belki de daha fazla düşecektir" diye konuştu.

Sıcaklıkları dünyanın her yerinde görebilirsiniz

Cihaz içerisinden gelen veri bulut teknolojisini kullanarak interneti olan bir sunucuda kayıt edilmektedir. Oluşturduğumuz yazılım da da hem web sitesi hem de mobil üzerinden dünyanın her yerinden bağlantı kurularak verilere ulaşabiliyoruz. Değişen sıcaklık 200 milisaniye gibi sürede hangi platformda istiyorsanız orada görünebilmektedir. İlerleyen zamanlarda kullanıcıların zaman içerisindeki sıcaklıklarını 1 hafta, iki haftalık sıcaklıklarını kaydedip rapor halinde sunmak. Bunun gibi eklentiler zaman içinde eklenebilir. Mobil uygulama ile online olarak bağlı olan tüm kullanıcıların sıcaklığını dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Aynı anda sıcaklık artışında sizi bilgi veriyor" şeklinde konuştu.

Meslek lisesi öğretmenleri 'online ateş ölçer' cihazı üretti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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