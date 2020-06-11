Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı
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Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı

Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı -Uşak'taki meslek lisesinden 6 bin 218 öğrenciye hijyen desteği TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, LGS'ye girecek öğrenciler için el dezenfektanı üretiliyor.

11.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:55

Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı

-Uşak'taki meslek lisesinden 6 bin 218 öğrenciye hijyen desteği

UŞAK - TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, LGS'ye girecek öğrenciler için el dezenfektanı üretiliyor. 3 günde 1 ton dezenfektan ve bin adet yüz siperliği üreten okulda, seri üretime devam ediliyor.

20 Haziran'da Türkiye genelinde yapılması planlanan Lise Geçiş Sınavı için yurt genelinde korona virüse karşı önlemler alındı. Uşak'ta 90 okulda gerçekleşecek olan LGS'de 6 bin 218 öğrenci yarışacak. Öğrencilerin gerekli hijyeni sağlayabilmesi adına harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, gönüllü öğretmenler tarafından el dezenfektanı ve siperlik üretiliyor. 3 günde 1 ton dezenfektan ile bin adet yüz koruyucu siperlik üretilen okulda, seri üretime hız kesmeden devam ediliyor.

"Günlük 6 ton kapasitemiz var"

Korona virüs salgını sürecinin başından itibaren günlük 6 ton dezenfektan üretildiğini belirten TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seçkin Şentürk, şimdi ise sınava girecek öğrencilere destek amaçlı özel üretim yaptıklarını kaydetti. Şentürk konuşmasında şunları söyledi:

"Pandemi süreci başladığında Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yüzey dezenfektanı imalatıyla ilgili talepleri oldu. Bu süreçte günlük 6 ton kapasiteli yüzey dezenfektanı imal etmeye başladık. Ürettiğimiz dezenfektanları kurumlara verdik. Daha sonra LGS sınavına girecek öğrenciler için el dezenfektanı, siperlik ihtiyacı oluştu ve üretime başladık."

"Üretime katkı sağladığımız için mutluyuz"

Kentteki kurumlara iletmek üzere 20 ton yüzey dezenfektanı ürettiklerini belirten Şentürk, "Bunun yanında okullara iletmek üzere 1 ton el dezenfektanı, bin tane de siperliği ürettik. Üretime destek veren arkadaşlarımız çok mutlu oluyorlar. Dışarıdan gelen tepkiler olumlu" dedi.

Öte yandan dezenfektan standı da ürettiklerini kaydeden Şentürk gelen talepleri karşılamak adına seri üretime devam ettiklerini aktardı.

Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı

Kaynak: İHA

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