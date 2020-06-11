Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı

TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, LGS'ye girecek öğrenciler için el dezenfektanı üretiliyor.

Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı
11.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:52

TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, LGS'ye girecek öğrenciler için el dezenfektanı üretiliyor. 3 günde 1 ton dezenfektan ve bin adet yüz siperliği üreten okulda, seri üretime devam ediliyor.

20 Haziran'da Türkiye genelinde yapılması planlanan Lise Geçiş Sınavı (LGS) için yurt genelinde korona virüse karşı önlemler alındı. Uşak'ta 90 okulda gerçekleşecek olan LGS'de 6 bin 218 öğrenci yarışacak. Öğrencilerin gerekli hijyeni sağlayabilmesi adına harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, gönüllü öğretmenler tarafından el dezenfektanı ve siperlik üretiliyor. 3 günde 1 ton dezenfektan ile bin adet yüz koruyucu siperlik üretilen okulda, seri üretime hız kesmeden devam ediliyor.

"Günlük 6 ton kapasitemiz var"

Korona virüs salgını sürecinin başından itibaren günlük 6 ton dezenfektan üretildiğini belirten TOBB Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seçkin Şentürk, şimdi ise sınava girecek öğrencilere destek amaçlı özel üretim yaptıklarını kaydetti. Şentürk konuşmasında şunları söyledi:

"Pandemi süreci başladığında Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yüzey dezenfektanı imalatıyla ilgili talepleri oldu. Bu süreçte günlük 6 ton kapasiteli yüzey dezenfektanı imal etmeye başladık. Ürettiğimiz dezenfektanları kurumlara verdik. Daha sonra LGS sınavına girecek öğrenciler için el dezenfektanı, siperlik ihtiyacı oluştu ve üretime başladık."

"Üretime katkı sağladığımız için mutluyuz"

Kentteki kurumlara iletmek üzere 20 ton yüzey dezenfektanı ürettiklerini belirten Şentürk, "Bunun yanında okullara iletmek üzere 1 ton el dezenfektanı, bin tane de siperliği ürettik. Üretime destek veren arkadaşlarımız çok mutlu oluyorlar. Dışarıdan gelen tepkiler olumlu" dedi.

Öte yandan, dezenfektan standı da ürettiklerini kaydeden Şentürk gelen talepleri karşılamak adına seri üretime devam ettiklerini aktardı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Meslek lisesi öğretmenleri LGS için seri 'dezenfektan' üretimine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 13:02:33. #1.15#
title