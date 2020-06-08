Meslek lisesi öğretmenleri LGS gözetmenlerine de koruyucu siperlik üretiyor
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Meslek lisesi öğretmenleri LGS gözetmenlerine de koruyucu siperlik üretiyor

Bursa'da meslek lisesi öğretmenleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda gözetmenlik yapacak meslektaşları için yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı.

Meslek lisesi öğretmenleri LGS gözetmenlerine de koruyucu siperlik üretiyor
08.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:20

Bursa'da meslek lisesi öğretmenleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda gözetmenlik yapacak meslektaşları için yüz koruyucu siperlik maske üretmeye başladı.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanında, tasarımları ve üretimi öğretmenler tarafından yapılan 32 bin maskenin 10 binden fazlası sağlıkçılara dağıtıldı.

Öğretmenlerin, doktorlar ve güvenlik güçlerinden aldığı geri bildirimlerle geliştirdiği siperlikler, plastik enjeksiyon makinesinde geri dönüşümlü malzemelerle günde 1000 adede kadar üretilebiliyor. Maske üretiminde 5 öğretmen gönüllü olarak görev alıyor.

Okul Müdürü Murat Taşdelen, AA muhabirine, 1868 yılında açılan okulun 10 alanda eğitim verdiğini söyledi.

Oluşturdukları 3 ekipte yer alan öğretmenlerin imal ettiği siperlikleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ücretsiz ulaştırdıklarını belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

"Sistemimizi kurduktan sonra ticari yönü gündeme geldi. 20 Haziran'da yapılacak LGS'de öğretmenlerimizin bu tür ürünler kullanması gerekiyor. Öğretmenlerin siperlik ihtiyacını karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği ödeneklerle Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne LGS'de görev yapacak öğretmenler için 2 bin 600 siperlik ürettik. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğünden de 5 bin siperlik siparişi aldık.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı öğrencileri üretimde değerlendiremedik, destek personelimiz ve öğretmenlerimiz çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, bayramlarda öğretmenlerimiz sokağa çıkma izni alarak gelip burada çalıştılar ve siperlikleri ürettiler."

Başka illerden de siperliklere talep olduğunu anlatan Taşdelen, salgın sürecinde meslek liselerinin öneminin daha çok anlaşıldığını sözlerine ekledi.

Yara için "plastik tırnak" çözümü

Plastik Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Mesut Lafçı ise Ar-Ge çalışmaları kapsamında diğer alanlardan öğretmenlerin de katkıları olduğunu bildirdi.

Siperlikleri gelen taleplere göre geliştirdiklerini kaydeden Lafçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürünlere logomuzu da bastık. Siperlikler kafa yapısına göre ayarlanabiliyor. Sağlık çalışanlarından aldığımız geri dönüşlerde yüz maskelerinin kulak arkasında yara yaptığını gördük, bunun üzerine yaptığımız tasarım çalışmalarında siperliklere, maskenin askılarının takılabileceği plastik tırnaklar koyduk."

Lafçı, şu ana kadar 2 aylık süreçte 32 bin siperlik ürettikleri bilgisini verdi.

Siperliklerin siparişlere göre farklı renklerde yapılabildiğini dile getiren Lafçı, şunları kaydetti:

"Siperliğin ön camını anti buğu özelliği bulunan bir malzemeden ürettik, böylelikle kullanımda buğu yapmıyor. Sağlıkçı arkadaşlarımızın yanında olup onlara destek vermek istedik. Siperlikleri sağlıkçılara teslim ettiğimizde onlardaki mutluluğu görmek bizim adımıza çok keyifliydi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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